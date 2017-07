Keskturul on maasikate kõrval müügihitt ka kukeseened

Hoolimata sellest, et Poola maasikad on pea poole odavamad, eelistatakse turul osta ikka Eesti maasikaid, mille kilohind jääb 4 ja 5 euro vahele. Juba on müügil ka esimesed kukeseened, mille kilohind on kuni 15 eurot.

Külmade ja vihmaste ilmade tõttu valmisid tänavu maasikad paar nädalat hiljem ning ka saak on väiksem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tavaliselt on jaanipäeva paiku olnud esimene korje, aga nüüd on vahe sees. See aasta kindlasti on vähem maasikaid, sest vihmased ilmad on ja see mõjutab kõike," rääkis Tasuja talu perenaine Laura.

Ostjaid jätkus Keskturul ka paduvihmaga, sest talvevarud tahavad täiendamist.

Kõige magusamad on Eesti maasikad ja seda teavad ka need müüjad, kes kuulu järgi välismaa maasikaid Eesti omade pähe püüvad.

"Eks ma sellepärast siin ringi käingi, et kohati on kahtlaselt ilusad, et kas on ikka Eesti omad või ei ole, aga tundub, et vast on, aga ega seda tõendada ei oska kuidagi," arutles Andrus.

Maasikate kõrval on tõeline müügihitt kukeseened, mille kilohind on 15 Eurot. Kes tahab niisama, sel tasub sammud seada näiteks Värska metsadesse.

"Ma arvan, et Värska metsad on sellised, et seal jagub kõigile. Praegu küll ja kukeseeni on palju, aga väiksed on," ütles Vahtra talu perenaine Teevi.