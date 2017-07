USA hinnangul välisvõitlejad enam Süüriasse ei pürgi

USA presidendi eriesindaja sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu moodustatud koalitsiooni juures Brett McGurk avaldas neljapäeval arvamust, et välisvõitlejad enam Süüriasse ei pürgi.

"Välisvõitlejad enam Süüriasse ei pürgi. Ja need, kes juba on Iraagis ja Süürias - me tegutseme tõsiselt selle nimel, et nad sealt enam kunagi ei lahkuks," ütles McGurk ajakirjanikele.

Äärmusrühmitusega võitlev koalitsioon eesotsas Ühendriikidega teatas juuni keskel, et on asunud koostama võõrvõitlejate andmebaasi, et Iraagist ja Süüriast naasvatel džihadistidel silma peal hoida.

McGurk ütles Iisraeli julgeolekukonverentsil, et andmebaasi abil loodetakse hoida ära viimasel ajal Euroopas aset leidnud juhtumite laadsed rünnakud. Tema sõnul on koalitsioon suutnud takistada võõrvõitlejaid Süürias IS-iga liitumast.

"Me oleme suuresti peatanud võõrvõitlejate voo Türgist Süüriasse; nädalas sadade asemel tuleb neid nüüd äärmisel juhul käputäis kuus," kinnitas McGurk juba tollal.