Ka kolmest päästekopterist on Eestile vähe

Ajaleht märgib, et kolme kopteriga pidevalt tehniliste hoolduste vahel laveeriva politsei- ja piirivalveameti (PPA) hinnangul aitaks selliseid olukordi vältida veel ühe kopteri soetamine.

Olukordi, mil kõik kolm Eesti päästekopterit on olnud hoolduses või samal ajal teist ülesannet täitmas, on ette tulnud teisigi.

PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul on kopteriteta hetki viimase kuue aasta jooksul olnud alla saja tunni. Siiski on olukord keeruline ka siis, kui teenistuses on üks kopter, sest vajadus on oluliselt suurem, kui see suudab üksinda ära teenindada.

Olukorda aitaks Pärkna sõnul parandada ühe lisakopteri soetamine, millele lisanduksid ka kaks meeskonda ja tehnikud - see maksaks ligikaudu 22 miljonit eurot, millele lisanduks iga aasta 800 000 eurot teenindava personali palkadeks.