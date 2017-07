Pärijad müüsid oma osaluse AS-is Pärnu Sadam

Tehingu tulemusena kontrollib Einmann nüüdsest AS A&O aktsiaportfelli, millesse kuulub ka 50-protsendiline osalus AS-is Pärnu Sadam, teatas ettevõte.

AS A&O portfelli kuulub 50% AS Pärnu Sadama aktsiatest, teine pool on Rein Kilgi AS Transcom omanduses.

"Selle tehinguga lõppes üks ajastu, edaspidi keskendume teistele tegevustele ja uutele väljakutsetele," ütles Juhan Pihelbu tütar Merily Pihelbu.

"Ostutehing puudutab eelkõige sadama omanikeringi. Sadama igapäevasse juhtimisse tehing praegu muudatusi kaasa ei too. Töötame selle nimel, et kaubamahud kasvaksid," sõnas Mati Einmann.

Pärnu sadam kuulub AS-ile Pärnu Sadam, mis on AS A&O grupi ning AS Transcom võrdses omanduses. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust, osutab stividorteenuseid ning haldab sadama territooriumil olevaid laohalle ja -platse.