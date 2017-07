Maanteeamet kontrollib teeäärsete põlispuude murdumiskindlust

Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk ütles ERR-ile, et riigiteede ääres paikneb suurel hulgal looduskaitse ja muinsuskaitse all olevaid alleesid ja parke, mis paraku on kesises või avariilises seisukorras.

"Kuivanud ja mädanevad oksad kukuvad tugevate tuultega teele, halvemas seisundis puude puhul on murdumise oht. Maanteeamet on aga kohustatud tagama liiklusohutust riigimaanteedel ning samal ajal korraldama maaomanikuna ka kaitsealuste objektide säilimise ning aja- ja asjakohase hoolduse," rääkis Lükk.

Väljakuulutatud riigihanke "Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine" eesmärgiks on läbi viia kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine.

Seisundi hindamisel saabki maanteeamet Lüki sõnul üldhinnangu puu seisundi ja murdumiskindluse kohta. Lisaks koostatakse hinnang puu võimaliku ohtlikkuse kohta ning seda lähtuvalt liiklusohutusest. Samuti nähakse ette hoolduskava, kus peab olema välja toodud ajakava hooldustöödest. Hanke kavandamisel on olnud tihedalt kaasatud kaitsealuste objektide valitsejad keskkonnaamet ja muinsuskaitseamet.

Lükk loetles, millised probleemid seonduvad vanade alleedega: asuvad liiklusruumis ehk teekattele väga lähedal, mis sunnib kiirust piirama või eraldi puid tähistama; liiklusruumi tagamine laiusesse ja kõrgusesse ehk teepeenra servast viis meetrit ülessepoole; vanade alleede võrast pudenevad oksad, mis kujutavad ohtu liiklejatele, seda eriti tugevate tuulte-tormide tagajärjel.

Näiteks halvas seisundis puudealleedest toob maanteeamet Sangaste mõisa pargi allee Valgamaal ja Kuremaa mõisa pargi alleed Tartumaal. Seal on probleemiks puude lähedus teele ning puude halb seisukord.

Maardu mõisa pargis Harjumaal ja Järlepa alleedel Raplamaal on probleemideks kuivanud oksad, mis tugevamate tuulte korral murduvad ja kukuvad sõiduteele. Samuti vigastatud puutüved ning puude paiknemine teele lähedal.

Liiklejate seisukohalt vaadatuna on olukord halb ka Olustvere mõisapargiga Viljandimaal, Suuremõisa mõisapargiga Hiiumaal ja Saka mõisapargi alleedega Ida-Virumaal. Seal on probleemideks puude lähedus teele, samuti on vajadus neid hooldada.