Mööda Champs-Élysées' avenüüd oli marssimas umbes 4000 sõdurit, politseinikku ja tuletõrjujat. Paraadi oluliseks osaks oli ka Prantsuse õhuväe ja seekord ka USA sõjalennukite ülelend.

Tänavu marssis paraadi eesotsas üksus USA sõdureid, kellest osa kandis ajaloolisi vorme, et sellisel viisil tähistada saja aasta möödumist hetkest, mil I maailmasõja ajal saabusid Prantsusmaale esimesed USA sõdurid.

Prantsuse rahvuspüha (prantsuse keeles kas la Fête nationale või lihtsalt le 14 juillet - Toim.) tähistab 1789. aasta 14. juulil toimunud Bastille' kindlusvangla vallutamist, mis oli Prantsuse revolutsiooni algusperioodi üheks olulisemaks sündmuseks, sest Bastille' vangla oli revolutsionääride jaoks kuningavõimu repressioonide sümboliks.

President Trump saabus Pariisi juba neljapäeval, mil tema ja tema abikaasa kohtusid Prantsuse presidendipaariga ning sõid hiljem koos õhtust Eiffeli torni restoranis. Õhtul leidis ka aset presidentide ühine pressikonverents.

Politico nendib oma analüüsis, et Trumpi ja Macroni üsna pingeliselt alanud suhted ja erinevad poliitilised seisukohad pole käesoleva visiidi puhul esile kerkinud, pigem vastupidi - seni on kõik möödunud vägagi sõbralikus meeleolus ning prantslased pole USA presidenti võõrustades suurejoonelisusega tagasi hoidnud.

Prantsusmaal kehtib viimaste aastate terrorirünnakute tõttu endiselt eriolukord ning rahvuspüha turvalisuse tagamiseks on tänavatele saadetud umbes 130 000 korrakaitsjat ja päästeametnikku.

Pärast paraadi läheb president Macron mälestustseremooniale riigi lõunaossa Nice'i linna, kus toimus eelmise aasta rahvuspüha ajal ohvriterohke terrorirünnak. Tookord sai veokirünnakus surma 86 inimest.

Macron soovib kõigile rahulikku ja rõõmsat rahvuspüha.

Macron: miski ei saa meid Ameerika Ühendriikidest lahku viia.

