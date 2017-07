Londoni metroo hakkab reisijaid sooneutraalselt tervitama

Londoni transpordiettevõte Transport for London (TfL) teatas, et pealinna metroo kõlaritest kostvates salvestatud teavitustes ei kasutata edaspidi väljendit "daamid ja härrad", vaid teavitused muudetakse sooneutraalseks.

Nüüdsest kasutatakse metroos pöördumise "daamid ja härrad" ("ladies and gentlemen") asemel "tere kõigile" ("hello everyone"), vahendas BBC.

TfL kinnitas, et sammu eesmärgiks on olla senisest sooneutraalsem ja tagada, et kõik reisijad tunneksid, et nad on teretulnud.

Otsust on toetanud ka Londoni leiborsitsit linnapea Sadiq Khan ja näiteks LGBT-aktivistide ühendus Stonewall.

Khan ütles, et TfL suhtleb edaspidi reisijatega "neutraalsemal viisil". "TfL teenindab kirjut, mitmekesist ja multikultuurset linna ning soov olla kõiki hõlmav on transporditeenistuse eesmärkide seas kesksel kohal," märkis ta.