Kohus jättis politseinikku tulistanud mehe vanglasse

Üle üheksa aasta pikkust vangistust kandev Nikolai Lilitškin (54) oli kohtu ees viimati neli aastat tagasi, mil talle mõisteti võimuesindaja solvamise ning kaasvangi peksmise eest seitsme kuu pikkune vangistus, mis liideti juurde talle varem politseiniku tulistamise eest mõistetud üheksa-aastasele vangistusele.

Tartu vangla hinnangul on Lilitškini puhul uue kuriteo toimepanemise tõenäosus järgmise kahe aasta jooksul 64 protsenti ja vägivaldse kuriteo toimepanemise tõenäosus 45 protsenti.

Vangla ja prokurör Lilitškini vabastamist ei toetanud ning samale seisukohale jõudis ka kohus.

Kohus märkis, et ei näe Lilitškini vabastamiseks mitte mingisugust võimalust, sest temast lähtuv uute kuritegude oht on ülimalt kõrge.

"Esiteks viitavad sellele Lilitškini varasemad korduvad kuriteod. Teiseks on Lilitškin ka varem korduvalt vanglas olnud ning kuna teda pole suunanud õiguskuulekale teele varasemad vangistused, ei ole võimalik eeldada, et seda suudab praegune," tõdes kohus.

Kohus toonitas, et lisaks on Lilitškin käitunud vangistuse kestel suisa ekstreemselt halvasti. "Kõigepealt on sooritanud väga palju distsiplinaarrikkumisi: pole mingit alust arvata, et selline inimene suudab jääda õiguskuulekaks väljaspool vanglat, kus tema suhtes puudub tugev järelevalve," märkis kohus.

Lilitškini kuriteod

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kasutas Lilitškin 2012. aasta 13. märtsil Tartu vanglas oma ametikohustusi täitva vanemvalvuri suhtes ebatsensuurseid ja solvavaid väljendeid.

Sama aasta 3. juunil lõi ta vanglas kambrikaaslast kaks korda rusikaga näkku ning väänas seejärel tema käed selja taha ja lõi talle kaks korda põlvega selga.

Pärast seda pani Lilitškin kaasvangile käterätiku ümber kaela ja hakkas teda kägistama, kuid viimasel õnnestus lahti rabeleda.

Lilitškinile politseiniku tulistamise eest mõistetud üheksa-aastane vanglakaristus jõustus 2010. aasta detsembris, kui riigikohus ei võtnud tema advokaadi kaebust arutusele ning jõustus Tartu ringkonnakohtu otsus.

Süüdistuse järgi said Lõuna prefektuuri politseinikud 2009. aasta 7. augustil infot, et alles kevadel vanglast enne tähtaega vabanenud ja uue kuriteo eest tagaotsitavaks kuulutatud Lilitškini oli nähtud tema kodus Tartus Pikal tänaval.

Infot kontrollima sõitnud patrullpolitseinik märkas maja hoovis umbes kahe meetri kauguselt väliduširuumi eraldusriide vahelt temale suunatud kaheraudset jahipüssitoru.

Koheselt järgnesid vanemkonstaabli suunas ka kaks lasku, mis aga ei tabanud üksnes tänu politseiniku kiirele reageerimisele.

Seejärel hüppas Lilitškin üle aia ning põgenes, kuid järgneva intensiivse uurimistöö tulemusel tabati ta mõni päev hiljem Tartumaal ning kohtu loal ta vahistati.

Lilitškini on varem kriminaalkorras karistatud viis korda piinamise, ebaseadusliku vabaduse võtmise, tapmisega ähvardamise ja varguse eest.