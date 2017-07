Fotod: kaks isejuhtivat bussi jõudsid Tallinna

Kahe Easymile bussi pooleteiseks kuuks Tallinna toomine läks maksma suurusjärgus 100 000 eurot, millest kaks kolmandikku kattis erasektor, ütles Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digilahenduste nõunik Valdek Laur.

Kuivõrd bussid hakkavad liiklema ehitamisel oleval trammiteel, siis peale augustit need enam sõita ei saa, rääkis Laur, kuid ta on läbirääkimistes sõiduki omanikuga, et neid veel septembrini Tallinnas hoida. Seda siis Lauri sõnul lihtsalt liikumatute eksponaatidena.

Bussid hakkavad reisijaid teenindama alles mõne nädala pärast, sest neil tuleb läbida maanteeameti kontrollid. Isejuhtiva väikebussiga saavad Tallinna südalinnas Viru ringist Kultuurikatlani sõita kõik huvilised, bussi mahub korraga kuni kaheksa reisijat, selgub pressiteatest.

Igas bussis on ka autojuhtimise õigusega inimene, kes vastutab sõiduki eest ja on seaduse mõttes selle juht. Eesistumine nimetab neid esitlejateks, kes tutvustavad bussi.

Isejuhtivad bussid tõi Prantsusmaalt kohale transpordiettevõte DSV ning busse hakkab opereerima mehitamata roomiksõidukite arendaja Milrem, mis koolitab busside esitlejaid ja tagab sõidukite tehnilise korrashoiu. Lisaks rahastavad projekti Guardtime, Tallink, Microsoft Eesti ja Tallinna linn.

"Projekti laiem idee on läbi käia isejuhtivate sõidukite linna toomisega kaasnev protsess alustades lubadest ja tootjate nõudmistest ning lõpetades inimeste vastuvõtu ja uue tehnoloogia tutvustamisega laiemale avalikkusele," sõnas Laur.

Tegemist on katsetusega isejuhtimistehnoloogia kasutuselevõtmiseks

Isejuhtimistehnoloogia kasutuselevõtt saab isejuhtivate sõidukite ekspertrühma juhi Pirko Konsa sõnul olema järk-järguline ja praegu teeb Eesti alles esimesi samme. "Isejuhtimistehnoloogia potentsiaal on väga suur. Isejuhtivaid väikebusse saaks näiteks edukalt kasutada hajaasustusega piirkondades, et aidata liikumisvaegusega inimesi," rääkis Konsa.

"90 protsenti liiklusõnnetustest põhjustab inimlik eksimus. Isejuhtimistehnoloogia on kindlasti üheks võtmetähtsusega lahenduseks liiklusohutuse tõstmisel," lisas Konsa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre märkis, et Eesti püüab kaasa aidata transpordi digitaliseerimisele ja uute, nutikamate transpordilahenduste kasutuselevõtule.

"Easymile isejuhtiv buss on esimene nähtav samm tulevikulahenduste suunas ning loodetavasti lisanduvad sellele ka teised isejuhtivad sõidukid nii teiste busside, isiklike sõiduautode ja taksodena nii linnas kui ka maal. Tahame, et Eesti oleks isejuhtivate sõidukite tehnoloogia varane omaksvõtja," sõnas Peetre.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib lähiaastatel kasvatada nii Eesti riigi, ülikoolide kui ka ettevõtete kompetentsi isejuhtiva tehnoloogia valdkonnas, et olla valmis tehnoloogia laiemaks kasutuselevõtuks. Selleks soovitakse testida erinevate isejuhtivate sõidukite tootjate tehnoloogiat ja saada selgeks nende võimalused ja piirangud.

Alates selle aasta märtsist on Eesti teedel lubatud isejuhtivate autode testimine. Seda tingimusel, et autole on määratud isik, kes saab vajadusel kontrolli sõiduki üle endale võtta. Testimisõigus avalikel Eesti teedel kehtib isejuhtivatele sõidukitele, mida Rahvusvahelise Autoinseneride Ühingu klassifikatsiooni järgi liigitatakse tasemele SAE 2 või SAE 3.