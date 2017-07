Briti valitsuse nõunik võrdles "karmi Brexitit" järeleandmistega Hitlerile

Briti valitsuse kõrge nõunik avaldas arvamust, et nn karm Brexit ehk lahkumine Euroopa Liidust ilma kompromissi saavutamata on võrreldav sellega, kuidas Briti valitsus Natsi-Saksamaa juhile Adolf Hitlerile enne II maailmasõda järeleandmisi tegi.

Valitsuse riikliku infrastruktuuri komisjoni esimees lord Adonis leidis ka seda, et lahkumine Euroopa Liidu ühisturult ja tolliliidust oleks nagu Briti impeeriumi lagunemine, vahendas Sky News.

Märkused tõid kaasa konservatiividest rahvasaadikute pahameele ja üleskutsed nõunik vallandada. Peaminister Theresa May pressiesindaja aga ütles, et sellist sammu pole kavas, sest tegu pole valitsuse liikme ega konservatiivide liikmega, vaid mehega, kelle tööks on anda valitsusele sõltumatut nõu infrastruktuuri asjus, millel polevat midagi pistmist tema seisukohtadega Brexiti teemal.

Leiboristist aadlik omakorda kinnitas Sky Newsile, et jääb oma esialgsete kommentaaride juurde ning ei kahetse midagi.

Intervjuus väljaandele House selgitas lord Adonis, et on suur oht, et Brexiti protsess läheb valesti. Samuti hoiatas ta, et kui Suurbritannial ei õnnestu oma eesmärkideni jõuda, on riik vastamisi heaolu tõsise langemisega võrreldes näiteks Saksamaa või Prantsusmaaga.

"Minu kõnepruuk poliitilistel teemadel on üldiselt üsna vaoshoitud. Kuid igaüks, kellel on ajalootunnetus - ja ma olen ajaloolane -, saab aru, et lahkumine Euroopa Liidu majanduslikest institutsioonidest, mis on Ühendkuningriigi kui kaubandusriigi saatust kujundanud pool sajandit, on väga suur samm, mille tähtsust ei saa kuidagi alahinnata," selgitas ta.

"Minu meelest on see sama suur samm, mida me praegu riigina teema, nagu näiteks dekoloniseerimine 1950. ja 1960. aastatel ning rahu sobitamine 1930. aastatel," lausus lord Adonis. "Meil läks see õigesti dekoloniseerimisega ja valesti rahu sobitamisega ning ma arvan, et me oleme tõsises ohus, et meil läheb valesti see, kuidas me Euroopa Liidust lahkume."

"Kui meil ei õnnestu "kooki alles hoida ja seda samal ajal ka ära süüa", siis ootab meid suhtelise elustandardi tõsine langus võrreldes Prantsusmaa ja Saksamaaga ning ma ei usu, et britid seda taluksid," jätkas ta.