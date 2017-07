Juunis lauluväljakul noormehe pussitamises kahtlustatav naine vahistati

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask selgitas ERR-ile, et 16. juunil südaöö paiku pussitas Tallinnas lauluväljaku piirkonnas 21-aastane naine oma kaaslast, 22-aastast noormeest, kes sai ülirasked tervisekahjustused.

Noormees on Kase sõnul tänaseni arstide hoole all ning tema seisund on jätkuvalt raske.

Kahtlustatav põgenes sündmuskohalt.

"Väga hea politseitöö tulemusel lõpuks 21-aastane naisterahvas tabati ja peeti kinni Narvas. Eile Harju maakohtu määrusega prokuratuuri taotlusel võeti ta ka kahtlustatavana vahi alla. Kahtlustus on talle esitatud tapmiskatses, mille eest seadus näeb ette 6- kuni 15-aastase vangistuse," rääkis Kask.

Vanemprokuröri sõnul pandi pussitamine toime alkoholijoobes. "Nagu sellistel sündmustel tavaks, on põhjus ikkagi alkohol, mis suhted nii teravaks ajab, et see nii traagiliselt paraku lõppes," ütles ta.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm selgitas, et pealtnägijad leidsid verise mehe maas lamamast.

"Kuriteo toimepanija oli lahkunud. Küll olid tunnistajatel viited sellele, kes see võis olla. Edasisel kontrollimisel me tuvastasime üsna kiiresti võimaliku kahtlustatava. Küll ei olnud võimalik teda tabada enne, kui sel kolmapäeval," rääkis ta.

Kumm pani inimestele südamele, et alkoholi tarvitades tuleks terariistad maha jätta.

"Kindlasti võiks alkoholi tarvitamisega piiri pidada, aga eelkõige tuleb jätta maha terariistad. See pole kindlasti normaalne käitumine, kus joobes olekus hakatakse omavahel nugadega arveid õiendama. Meil on paraku viimased nädalavahetused kõik lõppenud kurvalt, kus kedagi on pussitatud. Ja ei saa öelda, et pussitajad on ainult meesterahvad, vaid seal hulgas on ka naisterahvaid," ütles Kumm.

Raske tervisekahjustuse tekitamist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi järgi alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ja seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.