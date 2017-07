Trumpi poja kohtumisel Vene juristiga viibis ka Vene-USA lobitöötaja

Lobitöötaja Rinat Ahmetšin kinnitas reedel uudisteagentuurile Associated Press, et võttis kohtumisest osa, kuid eitab väiteid, et ta on töötanud Vene luurajana. Ahmetšini sõnul teenis ta Nõukogude Liidu sõjaväes aastatel 1986-1988 üksuses, mis oli osa vastuluurest, kuid rõhutas, et teda ei treenitud kunagi spiooniks.

Donald Trump jr kohtus 2016. aasta juunis New Yorgis Vene juristi Natalja Veselnitskajal, kes oli lubanud talle demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit puudutavat informatsiooni. Väidetavalt on juristil sidemeid Kremliga.

NBC allika sõnul tekitab Trump jr-i ja Veselnitskaja kohtumine mitmeid küsimusi, näiteks, miks oli noormehel üldse vaja kohtuda talle varem tundmatu juristiga, kes lubas talle infot Clintoni kohta.

Kohtumine tõstatas küsimuse, kas Trumpi kampaania tegi valimiste ajal koostööd Vene valitsusega. Süüdistust uurivad nii USA senat kui ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

Trump jr Ahmetšini kohalolu ei maininud. Presidendi poja sõnul ei saanud ta lubatud informatsiooni.

Kohtumisel viibisid ka presidendi väimees Jared Kushner ning presidendi valimiskampaania juht Paul Manafort.

Veselnitskaja esitas kohtumisel üksikasju tema hinnangul seadusvastasest rahast, mis oli suunatud läbi Demokraatliku Rahvuskomitee (DNC). Lisaks andis ta mõista, et info avalikustamine aitaks nüüdseks president Trumpi valimiskampaaniat, ütles Ahmetšin.

"See võib olla hea asi, kui paljastada, kuidas DNC võtab vastu halba raha," olevat Veselnitskaja Ahmetšini sõnul öelnud.

Trump jr küsis advokaadilt, kas tal on tõendeid oma väidete toetamiseks, kuid Veselnitskaja ütles, et Trumpi kampaania peab seda ise juurde uurima. Kui Veselnitskaja oli selle välja öelnud, siis Trump jr-i huvi kadus, ütles Ahmetšin.

"Nad ei jõudnud kohtumise lõppu ära oodata," lisas ta.

Ahmetšin sõnas veel, et Vene jurist tõi endaga kaasa kausta, milles olid prinditud dokumendid. Lobitöötaja sõnul ta dokumentide sisu ei tea ega seda, kas need pärinesid Vene valitsuselt. Samuti pole selge, kas Veselnitskaja jättis kausta koos dokumentidega Trumpi delegatsioonile.

"Kohtumine polnud sisuline ning tegelikult ootasin tõsisemat arutelu," ütles Ahmetšin. "Ma ausalt öeldes ei arvanud, et sellest saab nii suur teema," ütles ta.

Trump jr rõhutas, et tema isa ei teadnud kohtumisest midagi. Ka Kreml väitis esmaspäeval, et ei olnud kohtumisest teadlik.

Paul Manaforti esindaja keeldus vastamast küsimusele, kas Ahmetšin osales kohtumisel või mitte. Jared Kushneri esindajat ja Trump jr-i advokaati ei õnnestunud kätte saada.