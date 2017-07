USA meedia andmetel viibis kõmulisel kohtumisel kaheksa inimest

Allika andmetel oli lisaks juba varem avalikustatud osavõtjatele kohtumisel ka tõlk ja kohtumist soovinud venelastest perekonna esindaja.

Telekanali allikas ei täpsustanud tõlgi ega esindaja nime.

Venemaa-USA lobitöötaja Rinat Ahmetšin kinnitas reedel uudisteagentuurile Associated Press, et võttis kohtumisest osa, kuid eitas väiteid, et ta on töötanud Vene luurajana. Ahmetšini sõnul teenis ta Nõukogude Liidu sõjaväes 1986.-1988. aastani üksuses, mis oli osa vastuluurest, kuid rõhutas, et teda ei treenitud kunagi spiooniks.

Donald Trump noorem kohtus 2016. aasta juunis New Yorgis Vene juristi Natalja Veselnitskajaga, kes oli lubanud talle demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit puudutavat informatsiooni. Väidetavalt on juristil sidemeid Kremliga.

Kohtumisel viibisid ka presidendi väimees Jared Kushner ning presidendi valimiskampaania juht Paul Manafort.

Trumpi poeg avaldas teisipäeval e-kirjavahetuse, milles ta arutab võimalusi saada demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit kahjustavat infot. Donald Trump noorem ütles avalduses, et tõi kirjavahetuse avalikkuse ette, et kõik oleks täiesti läbipaistev.

USA president kiitis teisipäeval oma poja läbipaistvat tegutsemist kirjavahetuse avaldamisel.