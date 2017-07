"Rahva teenrid": Sõõrumaa-Mõisa valimisliidul on eeldusi edukaks tulemuseks

Ajakirjanikud Heidit Kaio, Sulev Vedler ja Aivar Hundimägi leidsid Vikerraadio saates "Rahva teenrid", et ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidul "Tegus Tallinn" on eeldus teha hea tulemus.

Heidit Kaio sõnul on lähiajalugu näidanud, et Eesti valija armastab uusi kooslusi juba alates Res Publicast. "Olen vägagi optimistlik. Reformierakond siseheitlustesse sukeldunud, Isamaa ja Res Publica Liidu võimalused on nõrgad," ütles Kaio.

Kaio hinnagul on võimalik, et Vabaerakonnal ja IRL-i jäävad volikogust üldse välja ning Hundimägi ja Vedler nõustusid temaga.

Aivar Hundimägi nentis, et Mõisal ja Sõõrumaal peaks olema valimisnimekirja prominentsete inimeste kokku saamine üsna lihtne. "Nad on öelnud ka ise, et ei koonda vaid ettevõtjaid ja nimekiri saab olema laiapõhjaline. Neid inimesi õnneks on, kes tahavad kaasa rääkida, usun, et tuleb päris tugev nimekiri," sõnas Hundimägi.

"Tundub, et nende trump vastandumine poliitikutele, see võib olla nende edu pant. Nad ütlevad välja, mida mõtlevad ja see võib valijatele meeldida," arutles Hundimägi. Ta pakkus, et Sõõrumaa-Mõisa nimekiri võib hääli viia eelkõige IRL-ilt ja Vabaerakonnalt.

Sulev Vedler nentis, et talle see seltskond meeldib. "Kui idufirmad tekivad, siis miks mitte ka iduerakonnad. Värvilisem pilt on parem ja nüüd sõltub, kes need inimesed seal nimekirjas on. See on edu pant, sest nimed maksavad," lausus Vedler.

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/v/rahva_teenrid/saated/649a5414-ad9e-4a94-bdf5-1f43cd0b15da/rahva-teenrid-aivar-hundimagi