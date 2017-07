Coop rajab Tõrvasse uue Konsumi koos pangakontoriga

Kauplustekett Coop plaanib järgmise aasta kevadel Tõrvas Viljandi tänava ääres avada ühe katuse all asuva Konsumi, Ehituskeskuse ja Coop panga kontori, kirjutab Valgamaalane.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et loataotlus Viljandi ja Ravila tänava nurgale Beetela tanklast teisele poole Ravilat tänavat jäävale platsile kauplus ehitada on sisse antud, aga vajab omavalitsuses kinnitamist. Kevadel avab pood uksed, kui kõik läheb plaanipäraselt. «Tekkis hea võimalus avada kauplus suuremal ja moodsamal pinnal ning otsustasime sellest kinni haarata,» lausus Miido Valgamaalasele.

Sarnased Ehituskeskust ja Konsumit ühendavad kauplused on Coopil ka Jõgeval ja Tapal. Tõrvasse tuleb lisaks Coop panga kontor. Panga loomisest andis Coop teada aasta algul, selle eesmärk on viia finantsteenused sinna, kust suurpangad viimaste aastate jooksul lahkunud. «Kaubanduskeskusele omaselt on uksi avamas ka mitu väiksemat ettevõtet, nagu lillekauplus, apteek ja nii edasi,» täpsustas Miido Valgamaalasele.

Müügiala tuleb kokku 1200 ruutmeetrit, sellest kolmveerandi hõlmab Konsum ja veerandi Ehituskeskus. Praegu asub Tõrvas kaks Konsumit ja Ehituskeskuse pood, mis kannab nime Meister. Meister kolib Tartu tänavalt ümber uude poodi, Konsumid jäävad avatuks.