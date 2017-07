Türgis mälestati riigipöördekatse käigus hukkunuid

Türgis mälestati laupäeval aasta tagasi riigipöördekatse käigus hukkunud inimesi, traagilistele sündmustele järgnenud aasta jooksul on Türgis vahistatud ligi 50 000 inimest.

Aastataguses riigipöördekatses hukkus üle 200 inimese. Võimuhaaramise katse taga näevad võimud USA-s elava islamijutlustaja Fetullah Güleni liikumist ning USA ja Türgi suhted on Güleni välja andmise ootuses muutunud jahedaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahe NATO liitlase vahel olevatele pingetele lisanduvad veel mured Türgi tuleviku pärast, kuna riigipöördekatsele järgnes suurpuhastus Türgi võimustruktuurides.

Vahi all on ligi 50 000 inimest ja lahti on lastud veel umbes kolm korda sama palju ning veel reedel teatati 2300 politseiniku ja 300 ülikooli õppejõu töölt vabastamisest.

"Küsitakse, et kui palju inimesi on töölt lahti lastud, ja kuidas nad nüüd eluga toime tulevad. Las nad töötavad erasektoris. Miks see peaks meile korda minema? Riik kandis nende eest hoolt, aga nemad reetsid meid," ütles Türgi president Tayyip Erdogan.

Türgi valitsuse esindajate sõnul pole siiski vahistatud ja lahti lastud inimeste arv küll väga suur, eriti kui arvesse võtta, et Türgis elab 80 miljonit inimest.

Vaatamata katsetele õigustada oma samme, näevad rahvusvahelised organisatsioonid Türgi olukorda äärmiselt muret tekitavana.

Freedom House'i demokraatia indeksi järgi on inimõigused ja meediavabadused Türgis viimase viie aasta jooksul pidevalt kahanenud.