Hiina survestab Botswanat dalai laama visiidi tõttu

Botswana president teatas kolmapäeval, et kohtub augustis riiki külastava dalai laamaga.

"Hiina seisukoht on selge. 14. dalai laama on pagendatu, kes on usundi kattevarjus pikalt astunud Hiina-vastaseid separatistlikke samme, eesmärgiga üritada eemaldada Tiibet Hiinast," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang.

Tiibeti vaimne liider, kes elab eksiilis Indias, peab kõne 19. augustil Botswana pealinnas Gaborones toimuval kolmepäevasel konverentsil.

Dalai laama sõnul tahab ta Tiibetile suuremat autonoomiat, mitte iseseisvust.

Hiina on Botswanas mõjuvõimas, sest on aidanud riigil ehitada elektrijaamu, teid, sildu ja koole.