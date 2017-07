Päästeõppusel toodi veest välja viis "uppujat"

PPA laevastiku juht Kaupo Läänerand kinnitas, et näidisesinemine sarnanes vägagi igapäevatööle, kus rikkis laevalt või selle kõrvalt veest tuleb kaldale tuua paanikas merehädalisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päästeõppusel Haveni sadamas läks laupäeval mängult laev põlema ning kaks nõrganärvilist, kes kohe vette hüppasid, päästis ära PPA operatiivpaat.

Teised "hädalised" püüdsid avada päästeparve, kuid see oli oodatust keerulisem, mistõttu tuli enne selle avanemist siiski vette hüpata.

Tavaliselt päästab PPA multifunktsionaalne laev Kindral Kurvits hädalisi tormis, mitte kalda lähedal maheda suvebriisiga nagu tänasel demonstratsioonõppusel.

"Siin on olnud päris palju situatsioone, kus inimesed on merehädas olnud ja neid on vaja päästa. Tavaliselt juhtub see väga halva ilmaga, kuid Kindral Kurvits talub suuri laineid. Oleme ka 6-7-meetriste lainetega päästmas käinud, see on turvaline ning inimesed saavad päästetud," kinnitas Läänerand.

Õppuse legend nägi ette, et kõik kolm päästeparves viibivat merehädalist vintsitakse esmalt kopterisse ja seejärel võtab kopter suuna Kapten Kurvitsa juurde, kuhu merehädalised turvaliselt toimetatakse.

Sadade silmapaaride valvsa pilgu all läks kõik plaanipäraselt. Üht merehädalist etendanud Postimehe reporter Agnes Saik tunnistas, et päästeoperatsioon käis üsna kiiresti.

"Natuke raske oli, kui ma ei jaksanud end päästeparve tõmmata, sest ülikond oli vett täis," tõdes Saik.

Õppuse lõpuks demonstreeris Kapten Kurvits ka oma tulekahju kustutamise oskusi.

Läänerand ütles, et PPA laevastik ja lennusalk harjutavad ladusat koostööd päris tihti, kuid siiski oleks kõige parem, kui inimeste lohakusest tingitud päästmisi tuleks ette võimalikult vähe.