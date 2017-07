Pühapäeval on soe ja päikeseline ilm

Kõrgrõhkkond, mis laupäevalgi päikese välja tõi, liigub pühapäeval Baltimaade kohale ning see tähendab, et ilm on kuiv, päike paistab ja õhutemperatuuri maksimumid tõusevad üle 20 kraadi.

Väheaktiivne madalrõhuvöönd jääb pühapäeval Peipsi taha toppama, selle sajupilved meieni küll jõuda enam ei tohiks, kuid Ida-Eestis on taevas pilvi pisut rohkem.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mõnel pool võib tekkida udu. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1-7 m/s. Õhusooja on 6-12, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Ka pühapäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 13-17 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt kuiv. Läänekaare tuul puhub 2-8 m/s. Sooja on oodata 17-22 kraadi.

Ilm püsib kuiv ja üsna selge ka õhtul. Sooja on siis kuni 19 kraadi.

Esmaspäeva varahommikul jõuavad esimesed sajupilved juba saartele, päeva jooksul muutub sadu laialdasemaks ning välistatud pole ka äike.

Edela- ja läänetuul tugevneb rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s ning õhusooja on keskmiselt 17 kraadi. Sama palju on sooja ka teisipäeval ning ka siis sajab mitmel pool Eestis hoovihma.

Nädala keskel tõuseb õhutemperatuur kraadikese võrra ja hoovihmavõimalus on siis suurem eelkõige Ida-Eestis.