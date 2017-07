"Olukorrast riigis": ilma Savisaareta Mõisa ja Sõõrumaa nimekiri edukas ei ole

"Kujutage ette selliseid vähetuntud inimesi, kes võivad olla toredad ja respekteeritud kusagil Lasnamäel seletamas valijale, et mina olen Sõõrumaa ja Mõisa nimekirjas. Mis see ütleb valijale? Mitte midagi," ütles Lobjakas.

"Üks väga levinud spekulatsioon, mida selle nimekirja puhul räägitakse, on see, et kõik poliitilised jõud, kaasa arvatud Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas on öelnud, et nad kavatsevad koolimajade halduslepingud üle vaadata. Üks võimalik versioon on see, et Sõõrumaa kasutab lubadust luua oma nimekiri läbirääkimiste taktika ühe osana, et siis võimaliku väljapressimisena anda linnavalitsusele mõista, et kui te minu mingite tingimustega ei nõustu, siis ma tulen oma nimekirjaga ja võtan teilt terve hulga hääli ära," ütles Karnau.

Selle teooria vastu räägib aga Karnau sõnul see, et tõenäosus, et neil on võimalik jõuda üle valimiskünnise tundub tagasihoidlik. "Teisisõnu - kõik need hääled, mis lähevad Sõõrumaa nimekirjale, lähevad kokkuvõttes valimiste võitjale."

Ahto Lobjakas tõi välja, et nimekiri võiks olla edukas, kui Sõõrumaa ja Mõis suudaksid enda esinumbriks värvata Edgar Savisaare. "Siis see nimekiri võiks isegi saavutada üle künnise mineku ja kõik kaardipakid oleksid päris korralikult segamini. Aga ma usun, et see suudetakse Keskerakonnas ära hoida," rääkis Lobjakas.

Karnau sõnul on selle nimekirja nõrkus asjaolu, et kaks figuuri selle nimekirja eesotsas on ärimehed. "Me eeldame, et need mehed ei lähe sinna ajama mingit ühiskondlikku asja, vaid nad lähevad sinna ajama ühiskondlikku asja ainult selleks, et enda äri tulusid suurendada, ehk siis saavutada poliitilist mõju enda isikliku kasu huvides," sõnas Karnau.