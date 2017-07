Hammond: Suurbritannia tasub EL-is võetud finantskohustused

"Oleme riik, mis alati austab oma kohustusi. Kui saab olema mis tahes makstav summa, mis on korralikult koostatud ja auditeeritud, siis loomulikult tegeleme sellega," ütles Philip Hammond Briti rahvusringhäälingule BBC.

"Me pole riik, mis kõnnib minema oma võlgade eest," lisas ta.

EL-i hinnangul on London võtnud liidus eelarvekohustusi umbes 100 miljardi euro ulatuses. Hammond ei toetanud välisminister Boris Johnsoni avaldust, et Suurbritannia ei kavatse mingit nn lahkumisarvet maksta, kuid rõhutas siiski, et peab summat "naeruväärseks".

Hammond kinnitas, et eelarvekohustused on esmaspäeval algava Brexiti-kõneluste teise vooru päevakorra tipus.

Briti valituskabinet on jõudmas arusaamani, et Suurbritannia ja EL peavad sõlmima mingisuguse üleminekuleppe ajaks, mil Suurbritannia on EL-ist lahkunud. See üleminekuperiood võiks kesta "paar aastat", ütles Hammond.

Nädalavahetusel avaldatud Briti lehed olid täis teateid valitsuskabinetis toimuvast tulisest siseheitlusest.

Hammond tunnistas pühapäeval, et valitsuse ministrid on Brexiti teiste osiste osas eri meelt.

"Osa sellest kärast tekitavad inimesed, kes pole rahul algatustega, mida mina olen üritanud viimastel nädalatel edasi viia selleks, et tagada Brexit, mis keskendub meie majanduse kaitsmisele," ütles ta.

Pärast 8. juunil toimunud valimisi, milles valitsev Konservatiivne Partei jäi ilma enamusest parlamendis, on Hammond hakanud aina avalikumalt rääkima vajadusest hoida majandussidemeid EL-iga.

Enne valimisi ütles peaminister Theresa May selgelt, et tema prioriteet on kärpida immigratsiooni. See küsimus oli üks kesksetest vaidluspunktidest eelmisel aastal toimunud referendumil, mis päädis otsusega viia Ühendkuningriik EL-ist välja.

Pärast valimisi tekkisid Mayl raskused oma võimu kehtestamisega ning ajakirjanduses räägitakse mitmendat nädalat, et peaministri rivaalid manööverdavad end tema kukutamiseks.

Hammond rõhutas pühapäeval, et tema kolleegid peaksid keskenduma oma tööle.

"Ma arvan, et paljudel rinnetel tuleks abiks, kui minu kolleegid - kõik meist - keskenduksid olemasolevale tööle. See valitsus seisab Brexiti kõneluste puhul silmitsi tiksuva kellaga."