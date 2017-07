Samost ei pea Eesti pürgimist ÜRO julgeolekunõukogusse otstarbekaks

"Julgeolekunõukogu on eelkõige suurriikide mängumaa ja Eesti väikse riigina, kellele head suhted võimalikult paljude oluliste liitlastega on väga elutähtsad, ei peaks end seadma positsiooni, kus tal selle kahe aasta jooksul mingis küsimuses võib juhtuda, et tuleb hääletada ühe või teise oma liitlase seisukohtade vastu," ütles Samost.

Ainar Ruussaar ütles selle peale, et selline olukord, kus tuleb nii hääletada võib tekkida, aga ei pruugi.

"Ma arvan, et diplomaatia on üks väga oluline instrument ja kui me räägime mõttekusest või mõttetusest, siis vajab kogu ÜRO julgeolekunõukogu reformi, mida lähitulevikus ei juhtu, sest suured riigid ei ole sellest mitte kundagi huvitatud. Nad on huvitatud sellisest amorfsest ÜRO-st, millest väga palju peale mõnede eelarve eraldiste mõnedele piirkondadele ei sõltu. Aga kui Eesti saaks end väljendada jõuliselt ja diplomaatiliselt sellises kogus mingisuguste konfliktide puhul ei ole minu meelest üldse halb," rääkis Ruussaar.

Ruussaar ütles, et toetab president Kersti Kaljulaidi seisukohta, et kui peaks juhtuma midagi seesugust nagu juhtus 2014. aastal Ukrainas, siis on ÜRO julgeolekunõukogus oleks üks väga selgelt NATO-t ja ka Euroopa Liitu toetav häälekas diplomaat juures.

"Kui seda teha hästi, filigraanselt, korralike jõuliste sõnumitega, siis ma arvan, et ühtepidi annab see väga tugevaid välispoliitilisi signaale, meile, meie liitlastele, meie vastastele," sõnas Ruussaar.

Samost tõi välja, et kui Leedu kuulus ajutise liikmena ÜRO julgeolekunõukokku, siis Leeduga väga ei arvestatud ja Ukraina kriisi lahendati suures osas ilma Leeduta.

Samost rääkis, et nii USA-l, Prantsusmaal, Suurbritannial, Venemaal ja ka Hiinal on julgeolekunõukogus veto õigus ja Eesti osalemine seal ei muuda midagi.

Ruussaare sõnul ei jaga ta Samosti skeptitsismi ja ta lisas, et oskuslikul tegutsemisel on diplomaatia väga oluline instrument.

Eesti alustas sel nädalal New Yorgis kampaaniat, et saada aastal 2020 ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.