USA senat lükkas McCaini operatsiooni tõttu tervishoiuhääletuse edasi

McCainile tehti reedel operatsioon ja ta toibub vähemalt nädala jagu koduosariigis Arizonas.

Tervishoiureform on president Donald Trumpi ja paljude vabariiklaste keskne kampaanialubadus. Vastav eelnõu kokkus kord juba äärepealt läbi, sest kaks vabariiklast oli avalikult selle vastu. McCaini hääleta seda ilmselt vastu ei võetaks.

Katsed Barack Obama 2010. aasta tervishoiureforme tagasi keerata ei ole Trumpi ametiaja esimese poole aasta jooksul vilja kandnud.

Ka neljapäeval teatavaks tehtud reformieelnõu viimase versiooni üle on muret väljendanud mitu vabariiklaste konservatiivse ja mõõduka tiiva liiget.

Eelnõu jätaks vähemalt aastaks rahata naiste tervishoiuteenuseid pakkuva organisatsiooni Planned Parenthood ja kärbiks oluliselt vaesema elanikkonna haiguskindlustussüsteemi Medicaid.

Kuna demokraadid on üksmeelselt reformieelnõu vastu, vajab McConnell selle vastuvõtmiseks 100-liikmelises senatis vähemalt 50 vabariiklase poolthäält 52-st. Viigi 50-50 korral annab otsustava hääle asepresident Mike Pence.

McCain tänas samal ajal Twitteris haiglat ja kõiki, kes teda toetasid, ning avaldas lootust peagi tööle naasta.

Thanks to @MayoClinic for its excellent care – I appreciate your support & look forward to getting back to work! https://t.co/eUkFr7jKYB