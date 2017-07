Hollandi meeleavaldajad rajasid Vene saatkonna juurde MH17 mälestuspingi

Hukkunute pereliikmed rajasid saatkonna vastas asuvasse parki sümboolse pingi, mille külge on pandud tahvel kirjaga "Ootame vastutuse võtmist ja täielikku selgust" ja selle all on ka venekeelne lause "Humaansus on poliitikast kõrgemal", vahendasid RTL Nieuws ja Unian.

Meeleavaldajad istusid tund aega vaikides pargis, saatkonnale aga esitati kirjalik pöördumine, milles kutsuti Venemaad üles lõpetama "mängude mängimine" ning avaldama tragöödia kohta kogu tõde.

Esmaspäeval möödub kolm aastat päevast, mil lennufirma Malaysia Airlines reisilennuk Donbassi kohal alla tulistati.

Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud Malaysia Airlinesi lennuk tulistati Donetski oblastis alla 2014. aasta 17. juulil. Kõik Boeing 777-200ER pardal olnud 298 inimest hukkusid. Nende seas oli kõige rohkem Hollandi kodanikke - 196 inimest. Seetõttu juhib ka rahvusvahelisi uurimisrühmi Holland.

Kohe pärast juhtunut jõuti veendumusele, et reisilennukit tulistati, samas süüdlase osas on seisukohad radikaalselt erinevad. Ühe võimaluse eriarvamusteks annab ka asjaolu, et Buk-raketisüsteeme on nii Venemaa kui ka Ukraina relvastuses. Samuti raskendas rahvusvahelist uurimist see, et sündmuskoht oli nn separatistide kontrolli all ning sõjaolukorrale viidates ei lastud välismaistel uurijatel seal esialgu töötada.

Lääneriigid ja Ukraina on tulistamises süüdistanud Kremli-meelseid separatiste või isegi viimaste hulgas võitlevaid Venemaa kaadriväelasi, sest Buk-rakettide kasutamine eeldab vastavat väljaõpet. USA luureametnikud on öelnud, et raketirünnak toimus "tänu asjaoludele, mida Venemaa aitas luua" ning kõige tõenäolisem versioon on see, et Kremli-meelsed võitlejad pidasid reisilennukit valitsusvägede sõjalennukiks.

Venemaa esindajate ja meedia poolt on aga juhtunu selgitamiseks esitatud mitmeid erinevaid väiteid, mis sageli on üksteisega teravas vastuolus. Moskvas süüdistatakse üldjuhul Kiievit.

Hollandi eestvedamisel korraldatud uurimised on jõudnud järeldusele, et reisilennuki alla tulistatud raketisüsteem toodi kohale Venemaalt. Hollandi välisministeerium andis aga juuli alguses mõista, et allatulistamises kahtlustatavate isikute üle kohut mõista ka tagaselja. Kohtuprotsessiga korraldamisega Hollandis on nõus ka Austraalia, Belgia ja Malaisia.

Bart en Jeanne verloren hun dochter. "We willen zo graag de waarheid horen. Desnoods gaan we elke dag voor de Russische ambassade zitten." pic.twitter.com/R6hV4Z17Xq — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) July 16, 2017