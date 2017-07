Kaljulaid: Eesti presidendina esindan ma ainsat riigiga digiühiskonda

President Kersti Kaljulaid ütles Briti ajalehes Daily Telegraph kirjutatud arvamusloos, et esindab ainsat tõeliselt digitaalset ühiskonda, millel on tegelikkuses ka riik taga.

"Peaaegu kogu meie kodanike suhtlus riigiga – hääletamine kaasa arvatud – toimib turvaliselt interneti teel ning meie e-residendid saavad enda ettevõtteid asutada ja juhtida, ilma et nad kunagi enda jalga Eestisse peaksid tõstma," selgitas Kaljulaid. "Digirevolutsiooni nägemine lähedalt on mind pannud küsima, kas riik sellisel kujul, nagu me seda tänapäeval tunneme, on 21. sajandiks sobilik."

Kaljulaidi sõnul on juba juurdunud tava, et pea kõik inimeste sotsiaalsed garantiid sõltuvad nende töötamisest ühes riigis päevast päeva, kuust kuusse ja nii vähemalt kolme aastakümne vältel.

"Olles inimeste jaoks vaba liikumise loonud, pole see süsteem kuhugi kadunud, vaid ainult keerulisemaks muutunud," märkis Eesti president. "On ikka see sama vana lugu, et asjaolu, kus te elate või töötate, võrdsustub teie sotsiaalsete tagatistega."