Narvas annavad enne kohalikke valimisi tooni valimisliidud

Isegi linna valitseva Keskerakonna liikmed on jagunenud kolmeks - seal on kaks valimisliitu ja ametlik Keskfraktsioon. Sotsiaaldemokraatlik erakond otsustas, et Narvas minnakse kohalikele valimistele valimisliiduna, Reformierakond jällegi erakonna nimekirjaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi eelmised kohalikud valimised olid Narvas sotsiaaldemokraatide jaoks edukad, siis nüüd otsustati minna sügisestele valimistele valimisliidu Meie Narva nimekirjas. Sotsiaaldemokraatide juhatuse liige Helmen Kütt ütles, et erakonna juhatus usaldab oma kohalikke liikmeid.

"Narva tundub mõistlik minna valimisliiduga, sest pool sellest valimisnimekirjast Meie Narva on sotsiaaldemokraadid, aga sinna on liitumas inimesed, kes ei kuulu ühtegi erakonda, aga nende tahtmine on Narvas midagi muuta," selgitas Kütt, kes ei karda, et sotsiaaldemokraadid kaotavad Narvas oma näo.

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv leidis, et sotsiaaldemokraatidel ei jää lihtsalt muud üle, sest eelmistel valimistel koore riisunud Jevgeni Ossinovski on narvalaste jaoks kadunud mees. Seni Narva volikogus esindajateta Reformierakond läheb valimistele vastu oma nimekirjaga, mida veab jurist Igor Sumarok.

"Meil on soov saada nimekirja ka Narva pikaaegne linnasekretär Ants Liimets, aga läbirääkimised käivad selles suunas. Kindlasti on nimekirja pikkus kohalikke olusid arvestades mõistlik ja põhiliseks kampaanialoosungiks on "Tugev Narva, tugev opositsioon," rääkis peasekretär Kõiv.

Valimisliit Meie Narva pole oma esinumbrit veel kinnitanud.

"Ma ei välista, et esinumber on meil Katri Raik, ei välista ka, et tuleb keegi teine, aga esinumber on meil selline inimene, kes reaalselt suudab ja tahab ja tulevikus ka saab hakkama linnapea ametikohal," märkis Narva linnavolikogu SDE fraktsiooni esimees Ants Kutti.

"Sotsidel ei olegi Narvas väga tugevat oma rakukest, kus oleks seitse-kaheksa tugevat nime, kes kõik oleks häälemagnetid ja tuntud näod. Selles mõttes on Katri Raiki liitumine möödapääsmatu, eks ta teatud hulga hääli kindlasti suudab võtta ja nii nagu mina tean, siis ta kavatseb seda valimiskampaaniat väga tõsiselt võtta, ta tahab teha tugeva tulemuse," kommenteeris ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Gamzejev pidas tähelepanuväärseks, et suuremad erakonnad pole paarikümne aasta jooksul suutnud Eesti suuruselt kolmandas linnas luua tõsiseltvõetavaid esindusorganisatsioone.

Kui need oleks, siis poleks vajadust kandideerida valimisliidus, vaid valimistele mindaks vastu oma lipu all. Gamzejevi hinnangul valitseb erakondadel Narva probleemide suhtes huvipuudus ja oskamatus näha tervikut.