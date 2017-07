Itaalia kavatseb kehtestada Vahemerel migrante päästvatele MTÜ-dele reeglid

Eelnõu on osaks Rooma kampaaniast, millega soovitakse, et ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid migratsioonisurve alla jäänud Itaaliat rohkem aitaksid, vahendas EUobserver.

Lisaks sellele, et migrante päästvad MTÜ-d peavad deklareerima täpsemalt oma rahastajaid, keelatakse MTÜ-de laevadele täielikult ära päästeoperatsioonid Liibüa vetes. Kriitikute sõnul aga tähendaks see seda, et päästeoperatsioonide eest vastutaks edaspidi ainult sisemise kriisi käes vaevleva Liibüa rannavalve oma puuduliku varustusega. Samuti tähendaks see kriitikute hinnangul, et Liibüa vetest päästetud inimesed jõuaksid Liibüa kinnipidamiskeskustesse.

Samuti on uute reeglite kohaselt Itaalia politseinikel õigus kontrollida MTÜ-de laevu inimsmugeldamise asjus ning igasugust uurimise jaoks olulist informatsiooni peavad MTÜ-d Itaalia võimude jagama.

Edaspidi on MTÜ-de laevadel keelatud lasta signaalrakette ja teha mobiiltelefoniga kõnesid, mis võivad merel migrantidele abiks olla. Kõikidel MTÜ-de laevadel peavad olema transponderid sisse lülitatud, et Itaalia võimud saaksid nende liikumist jälgida.

MTÜ laevalt tohib inimesi teisele laevale paigutada ainult hädaolukorras.

Lisaks peavad MTÜ-d saama Itaalia võimudelt sertifikaadi, et nende laevad vastavad tehnilistele nõuetele.

MTÜ-d aga on Itaalia plaani suhtes kriitilised ning rõhutavad, et nad tegutsevad Vahemerel seetõttu, et Euroopa Liit pole suutnud rändekriisi humaansel ja efektiivsel viisil lahendada.

Käesoleval aastal on üle Vahemere Itaaliasse jõudnud rekordiline arv migrante - rohkem kui 85 000 inimest. 90 protsenti neist alustas reisi üle Vahemere Liibüa rannikult. Sellel aastal on Vahemerel hukkunud 2200 Euroopasse pürginud migranti.