Hulk spetsialiste võivad peagi saada ligi patsiendi terviseandmetele

Sotsiaalministeeriumis on valmimisel eelnõu, mille järgi saavad patsientide terviseandmetele ligipääsu ka mitmed ravis osalevad spetsialistid, kellele praegune regulatsioon seda ei võimalda.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohaselt on sotsiaalministeeriumi poole pöördunud mitmete tervishoiuteenuse osutamisel osalevate erialade spetsialistid nagu füsioterapeudid, logopeedid, tegevusterapeudid, psühholoogid, optometristid ja teised, avaldades soovi kasutada oma töös tervise infosüsteemis olevaid patsientide terviseandmeid.

Sotsiaalministeerium on seisukohal, et nimetatud spetsialistid osalevad tervishoiuteenuse osutamisel ning neil on teenuse osutamise käigus vahetu füüsiline või psühholoogiline kontakt patsiendiga.

Kuna inimese terviklik käsitlus on tänapäevase tervishoiuteenuse lahutamatu osa, on oluline tagada lisaks arstile ja õele ka teiste spetsialistide kaasatus, et tagada patsiendi terviseseisundi parendamine, seisab eelnõu väljatöötamiskavatsuses.

Paljudele spetsialistidele ei laiene tervishoiuteenuste korraldamise seadusega sätestatud tervishoiuteenuse osutaja õigus saada ravisuhte olemasolul juurdepääs terviseandmetele, kuna seaduse järgi ei ole tegemist tervishoiutöötajaga või tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isikuga.