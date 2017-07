Suri Oscariga pärjatud USA näitleja Martin Landau

1994. aastal vändatud film "Ed Wood", kus ta mängis õudusflmi staari Bela Lugosit, tõi aga talle meeskõrvalosa Oscari.

Brooklynis sündinud Landau suri laupäeval ootamatute tüsistuste tõttu Los Angelese haiglas.

Landau alustas 1950. aastatel Broadwayl ning tegi oma filmidebüüdi 1959. aastal Alfred Hitchcocki linateoses "Loodest põhja poole" ("North by Northwest").

Ta on teinud kaasa muu hulgas 1988. aastal linastunud Francis Ford Coppola filmis "Tucker: mees ja tema unistus" ("Tucker: The Man and His Dream") ja aasta hiljem Woody Alleni filmis "Kuritööd ja eksimused" ("Crimes and Misdemeanors"). Mõlemas ekraaniteoses mängitud rollid tõid talle meeskõrvalosa Oscari nominatsiooni.