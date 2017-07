Vene turistide toiduretked tegid Narvast tax-free tehingute liidri

Kodumaale toiduaineid ostvad Vene turistid kergitavad Narva kaubanduskeskute käivet. Seda kinnitab viimase poole aasta tax-free tehingute hulk, vahendavad ERR-i raadiouudised.

Narva Astri ja Fama kaubanduskeskuste müügijuhi Nadežda Šaševa sõnul näitab esimese kuue kuu tulemus, et Narvast on saanud tax-free tehingute liider.

"Nüüd oleme käibelt isegi Tallinnast ees. Tallinnas oli enam kui 25 000 tehingu käibeks umbes 4 miljonit ja Narvas 56 000 tehingu käibeks 5 miljonit. Enim vormistatakse tax free tehinguid meie keskuste toidupoodides, toidukaup on esikohal," rääkis Šaševa.

Narva Astri ja Fama kaubanduskeskustes vormistatakse kaks kolmandikku Narva tax-free tehingutest, mil välismaalased saavad ostusummast käibemaksu tagasi. Toiduaineid ostab kaasa iga Eestit külastanud vene turist. Tavaliselt tehakse seda koduteel, Eestist lahkudes. Kaasa võetakse loomulikult juustu, kala- ja lihatooteid, oliiviõli ja isegi alkoholi.

"Siit saab osta häid Euroopa veine, mis on Venemaal väga kallid ja mille päritolu on tihti kaheldav, ka riiete valik on teil suurem ja hinnad soodsamad kui Peterburis. Igal juhul on Eestist osta odavam ja lisaks on siin mõnus aega veeta," rääkis üks Peterburi elanik.

Lääneriikidest toodetud toiduainete sissevedu ja müük on Venemaal keelatud, kuid oma tarbeks võib teatud koguse kaasa võtta ja ega piiril mingit lauskontrolli ka pole.

"Meie tollimehed pigistavad silma kinni, ega pööra tähelepanu. Paljud käivad Eestist toiduaineid ostmas, sest kahjuks on meie valitsus valinud äärmiselt ebasoodsa tee kehtestades toiduembargo," lisas Peterburi mees veel.

Omaette teemaks on muutunud organiseeritud toidureisid Peterburist Narva, neid nimetatakse Venemaal õgimistuurideks. Kes aga Eestisse juustu järgi tulla ei viitsi, võib tellida kauba koju.