Kurdistani ametnik: ISIS-e juht on kindlasti veel elus

Iraagi Kurdistani kõrge julgeolekuametnik Lahur Talabany ütles esmaspäeval Reutersile, et ta on kindel, et hoolimata hiljuti levinud väidetest on äärmusrühmituse ISIS juht Abu Bakr al-Baghdadi endiselt elus.

Lisaks avaldas ta arvamust, et ISIS-e liider viibib praegu terroriorganisatsiooni "pealinnast" ehk Süüria linnast Raqqast lõunas.

"Al-Baghdadi on täitsa kindlalt elus. Ta ei ole surnud. Meil on selle kohta informatsiooni. Me usume 99-protsendilise kindlusega, et ta on elus," rääkis Talabany intervjuus.

"Ärge unustage, et tema juured on aegades, mil Al-Qaeda Iraagis tegutses. Ta oli julgeolekujõudude eest peidus. Ta teab, mida ta teeb," lisas ta.

Iraagi valitsusväed tõrjusid ISIS-e äsja välja Mosulist ning ka Raqqa ümber hakkab USA koalitsiooni toetatud kurdide ja araablaste ühendvägi piiramisrõngast koomale tõmbama.

Talabany rõhutas, et tagasilöökidest hoolimata jätkab ISIS vastupanu ning muudab taktikat. Seetõttu usub ta, et terroriorganisatsiooni elimineerimiseks kulub veel vähemalt kolm-neli aastat. Ning isegi pärast seda kaotust jätkaks ISIS põrandaalust tegevust, mis Talabany arvates meenutaks "steroide kasutavat Al-Qaedat".

ISIS-e tulevasteks liidriteks peab Kurdistani julgeolekuametnik eelkõige Saddam Husseini režiimi kunagisi luureohvitsere, keda peetakse ka praegu rühmituse strateegia peamisteks autoriteks.

Vene kaitseministeerium teatas 16. juunil, et sooritas 28. mail õhulöögi ISIS-e juhtide kohtumise vastu Raqqa eeslinnas ning esialgseil andmeil sai rünnakus surma ka rühmituse juht Abu Bakr al-Baghdadi. Seda, et ISIS-e liider on hukkunud, on Moskva väitnud ka hiljem, kuid samas on Venemaa tunnistanud, et täielikku kinnitust nad selle kohta anda ei saa.

11. juulil teatas ka vabaühendus Süüria inimõiguste vaatluskeskus, et neil on kinnitatud andmeid, mille kohaselt on ISIS-e liider Abu Bakr al-Baghdadi tapetud.

USA ja tema liitlased on omakorda teatanud, et ei saa praegusel hetkel al-Baghdadi surma kuidagi kinnitada ning mitmed Lääne ametnikud on olnud surmateate suhtes skeptilised.