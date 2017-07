Venezuela opositsiooni referendumil osales seitse miljonit inimest

Venezuela keskülikooli rektori Cecilia García Arocha sõnul hääletas Venezuelas 6 492 381 inimest ning välismaal 693 789 inimest. Kokku on Venezuelas üle 19 miljoni registreeritud valija, vahendasid BBC ja Reuters.

Samas pole hääletusel mingit õiguslikku staatust.

98 protsenti valijatest olid vastu president Nicolás Maduro plaanile kutsuda kokku uus kodanikekogu ning toetasid erakorraliste valimiste korraldamist enne 2019. aastat. Samuti toetasid nad seda, et relvajõud kaitseksid praegust põhiseadust.

Maduro plaani kohaselt toimub 30. juulil uue kodanikekogu valimine. Selle 545 liikmel on õigus laiali saata riiklikke institutsioone, teiste hulgas rahvusassamblee, kus opositsioonierakondadel on enamus. Samuti on uuel kogul õigus muuta põhiseadust.

Opositsioon tahab aga korraldada uusi valimisi enne Maduro ametiaja lõppemist 2019. aasta alguses. Opositsiooni hinnangul lükkaks põhiseaduse muutmine edasi sel aastal toimuvad kohalikud valimised ja järgmisel aastal toimuvad presidendivalimised.

Opositsioon kardab, et uus kodanikekogu viiks diktatuurini. "Me ei taha olla Kuuba. Me ei taha olla riik, kus pole vabadust," kommenteeris rahvusassamblee juht Julio Borges.

Mitteametliku hääletuse valimisjaoskonnad olid näiteks teatrites ja spordiasutustes. Opositsioon kavatseb hääletussedelid põletada, et valitsus ei saaks hääletajaid tuvastada ja karistada.

Kuigi referendum oli sümboolne, loodab opositsioon, et kõrge osalus avaldab valitsusele survet.

Maduro aga ütleb, et kodanikekogu on ainus viis, kuidas aidata Venezuela majandus- ja poliitilisest kriisist välja.

Opositsiooni sümboolset referendumit nimetas ta aga mõttetuks. "Nad on kutsunud kokku opositsiooniparteide sisemised konsultatsioonid, nende enda mehhanismidega, ilma valimisreegliteta, ilma eelkontrollita, ilma järelkontrollita. Justnagu nad oleksid autonoomsed ja saaksid ise otsustada," sõnas president.

Mitteametliku referendumiga samal päeval korraldas valitsus 30. juuli hääletuse testi. Valitsuse kinnitusel oli see edukas.

Pealinnas Caracases toimus aga ka juhtum, kus mootorratastel sõitnud mehed tulistasid valimisjaoskonna järjekorras seisnud inimesi, üks inimene sai surma ning kolm vigastada. Opositsioon süüdistas tulistamises omakaitseüksusi. Prokuratuur uurib juhtunut.

Samuti teatas ajakirjanik Luis Olavarrieta, et grupp valitsuse toetajaid röövis ja peksis teda, kuid tal õnnestus põgeneda.

Opositsioon kavatseb meeleavaldusi laiendada

Mitu kuud kestnud valitsusvastaste meeleavalduste käigus on saanud surma ligi sada inimest. Opositsioon kavatseb nüüd meeleavaldusi laiendada ja takistada uue kodenikekogu valimist.

Opositsiooni taktikate hulka võivad kuuluda pikaajaline teede blokeerimine ja istumisstreigid, samuti üleriigiline streik, samuti protestimarss presidendipalee juures.

"Täna seisis Venezuela väärikalt, et öelda, et vabadus ei liigu tagasi, demokraatia üle ei peeta läbirääkimisi. Me ei taha petturliku kodanikekogu loomist. Me ei taha olla Kuuba. Me ei taha olla riik, kus pole vabadust," ütles Julio Borges pärast referendumitulemuste selgumist.