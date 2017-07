Mikser: sanktsioonide karmistamine Põhja-Korea suhtes on ainuõige

Euroopa Liidu välisministrid jõudsid ühiseseisukohani Põhja-Korea suhtes. Välisminister Sven Mikseri sõnul on sanktsioonide karmistamine ainuõige samm.

EL-i välisministrid mõistsid tugevalt hukka Põhja-Korea esimese mandritevahelise raketi katsetuse.

"Me ei saa jääda pealvaatajaks olukorras, kus keegi rikub oma rahvusvahelisi kohustusi ja ohustab maailma rahu ja julgeolekut. Sanktsioonide karmistamine, mis takistab Põhja-Koreal edasise tuumarelvaarenduse rahastamist, on siinkohal ainuõige," ütles Mikser.

"Eesti on alati toetanud ühtse ja tugeva positsiooni saavutamist EL-i Põhja-Korea poliitika osas ja mul on hea meel, et EL-i välisministrid täna selleni ka jõudsid," lisas ta.

Rändeküsimuse puhul keskendusid ministrid olukorrale Vahemere keskosa rändeteel. "Euroopa Liidu eesistujana hoiab Eesti teemat tähelepanu all ning aitab kaasa lahenduste leidmisele," ütles Mikser.

Eesti panusena tõi ta esile valitsuse hiljutise otsuse eraldada miljon eurot Aafrika usaldusrahastule Liibüast Itaaliasse suunduva rändevoo peatamiseks. "Rändekriisi lahendamine peab algama kriisikolletest. Nii ka Liibüa kaudu tuleva rändevoo peatamisel peame keskenduma eelkõige poliitilise lahenduse saavutamisele lähteriikides endis," lisas ta.

Ministrid arutasid ka Euroopa Liidu globaalstrateegia prioriteete järgmiseks aastaks. "EL-il on ambitsioonikad plaanid ja oluline on nende elluviimisega edasi liikuda. EL-i globaalstrateegia on osutunud heaks raamistikuks, mis tugevdab Euroopa Liidu ühtsust," ütles Mikser.

Esmaspäeval kohtub Mikser kahepoolselt ka EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga, kellega arutatakse lähenevaid kõrgetasemelisi kohtumisi Tallinnas ja Eesti eesistumise kulgu.

Samuti juhatab välisminister EL-i Nõukogu eesistujana Brüsselis toimuvat Euroopa Liidu ja Usbekistani koostöönõukogu.