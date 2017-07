Lloyd's: tõsine küberrünnak võib olla sama kulukas kui orkaan Sandy

Lloyd's ja konsultatsioonifirma Cyence ütlesid, et häkkimisrünnakutest tulenev oht on kasvanud ning maailma majandus on järgmisel aastakümnel üha haavatavam küberrünnakutele.

Raportis hoiatati, et selline oht tõstab ka kindlustusfirmade kulusid.

Kui rünnaku alla satuks näiteks pilveteenuse pakkuja, võivad kahjud ulatuda 53 miljardi dollarini (46,2 miljardi euroni).

See summa on hinnanguline ja võib ulatuda kuni 121,4 miljardi dollarini, kuid võib olla ka ainult 15,6 miljardit, sõltuvalt sellest, milliseid organisatsioone rünnak puudutab ja kui kaua pilveteenus on häiritud.

Raportis võrreldi suure küberrünnaku võimalikke kahjusid orkaaniga Sandy, mis tekitas USA kirdeosariikidele kolm aastat tagasi kahju 50-70 miljardit dollarit.

Lloyd's hoiatas, et suurem osa küberrünnakute kahjudest ei ole kindlustatud, mis jätab valitsused ja firmad äärmiselt haavatavaks, kui sellised kahjud tekivad.