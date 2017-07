Fotod: Hollandis avati monument Ukraina kohal allatulistatud MH17 ohvritele

Ohvrid on pärit 17 riigist, neist 196 olid Hollandi kodanikud, vahendas Reuters.

Holland võttis katastroofi uurimise juhtimise enda kätte ning kavatseb vastutajad kohtu alla anda.

Hollandi võimud on jõudnud järeldusele, et lennuk tulistati alla Venemaal ehitatud maa-õhk tüüpi raketiga, kuid ametlikke süüdlasi pole veel tuvastatud. Moskva eitab, et Vene rakette oleks kasutatud.

Amsterdami Schipholi lennujaama lähistel asuvas Vijfhuizeni külas avati 25 meetri pikkune mälestusmärk. Selle avamisel osalesid kuningas Willem-Alexander, kuninganna Maxima ning peaministri asetäitja Mark Rutte.

Samuti osalesid monumendi avamisel Hollandi poliitikud ja umbes kaks tuhat ohvrite lähedast.

Läikiv terasest silmakujuline monument on püstitatud tumeda müüri ette. "Kui sa vaatad selle sisse, siis näed ennast ja su lähedase nime," selgitas monumenti autor Ronald Westerhuis.

"Teras on nii lihvitud, et see peegeldab päikesevalgust tumedale seinale, lootuses, et see leevendab kurbust," lisas ta.