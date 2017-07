Pärnu kesklinna vanasadamas sildus üle mitmekümne aasta taas ristluslaev

Pärnu Kesklinna silla äärde jääva sadamakompleksi arenduse esimese etapi võib lugeda lõppenuks - kai on renoveeritud ning valmis reisilaevu vastu võtma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oleme puhtalt kaubasadamast liikunud laiahaardelisemaks ja üritame kruiisilaevanduses või kruiisiturismi hulgas kanda kinnitada," selgitas AS Transcomi tegevjuht Kaspar Kokk.

Mõne aasta jooksul loodetakse välja ehitada ka sadama teenindus- ja elukvartal.

Esmaspäeva varahommikul randus aga Pärnus Briti reisikorraldaja Nobel Caledonia opereeritav Serenissima. Tegemist on 50 aastat tagasi Norras ehitatud laevaga, mis suviti seilab Euroopas ning talveperioodil soojemates vetes.

Laeva kapteni Etiene Bonacici sõnul on Serenissima eelis just tema väiksus - laev on vaid sada meetrit pikk ja tänu sellele pääseb alus ka näiteks Pärnu taolisesse väikesesse, kuid kapteni sõnul unikaalsesse sadamasse.

"Sellel on hea juurdepääs. Kui sõita sadamasse, võib näha kena liivaranda. Teisel pool on ilus roheline väli lehmadega. See on ilus. See on see, mida inimesed näha soovivad," rääkis Bonacic.

Serenissima pardal on sadakond reisijat Ühendkuningriigi erinevaist paigust. Paljudele saabujatele on Eesti uus kogemus, sest teatakse meie kohta pigem vähe ja loodetakse näha ja kogeda just siinset loodust.

"Ma olen alati tahtnud Eestit ja Lätit külastada, juba aastaid, viimased kümme aastat. Viimaks ometi suutsin oma abikaasat veenda, et just praegu on see võimalus ja me peame seda tegema," rääkis Woodbridge'ist pärit Keith Dares.

Serenissima saabus Pärnusse Riiast ja suundub edasi Kuressaarde.

Juba praegu on teada, et Serenissima saabub Pärnusse ka tuleva suvel, 20. augustil. Sadama esindajad teevad aga tööd, et suvepealinna leiaksid üles ka teised ristluslaevad.