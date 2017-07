Viimsis kandideerib valimistel mitu ministrit

Riigikogusse kuuluvatest erakondadest lähevad peaaegu kõik Viimsis valimistele oma nimekirjaga. Kui Reformierakonnal on esinumber kunagine Eesti peaminister ja seejärel kümme aastat Euroopa Komisjoni asepresidendina töötanud Siim Kallas, siis teistel parteidel on kohalike poliitikute kõrval kandideerimas ka ministreid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti läheme Viimsis valimistele oma nimekirjaga. Nimekiri on tugevam kui 2013. aastal ja mul on hea meel öelda, et meie esinumber on minister Urve Palo," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristen Kanarik.

SDE jaoks on Viimsis olulised lasteaiakohad ning koostöö kohalike elanike ja vallavalitsusega.

Viimsit erinevatel aastatel pikalt valitsenud Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) läheb valimistele oma nimekirjaga. Kes nimekirja vedama hakkab, selgub augustis.

"Meie nimekirjas kandideerib kindlasti ka Viimsi vallavolikogu tänane esinaine Mariann Kelam ja tänane rahandusminister Toomas Tõniste on oma kandideerimisavalduse meile esitanud," rääkis IRL-i Viimsi osakonna esimees Jan Trei.

IRL-i kuuluv Viimsi abivallavanem Jan Trei ütles, et ainus, millest Viimsis puudust tuntakse, on targad kodulähedased töökohad.

Keskerakonna valimisnimekirja esinumber on abivallavanem Oliver Liidemann, kelle sõnul tahab Keskerakond, et igas Viimsi külas oleks mänguväljakud.

"Ja planeeringutes on kindlasti oluline märksõna see, et on pidurdatud oluliselt kortermajade rajamine, et uusi me enam ei luba. Need, mis on detailiga kehtestatud, tulevad, aga järgmisi me kindlasti ei luba, sest tänu sellele on see vald üleplaneeritud, mille tulemust me näeme igal hommikul Pirita teel," selgitas Liidemann.

Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on juba öelnud, et nende esinumber Viimsis on Hannes Võrno.

Viimsis tegutseb aktiivselt ka vastloodud valimisliit Kogukondade Viimsi, mis koondab kohalikes külades tuntud inimesi.

"Me oleme selle nimekirja kokku pannud selleks, et tuua uusi inimesi ja uusi ideid täna juba suhteliselt sumbunud valitsemisse, kus neli erakonda on kokku leppinud kartellina, et nad jagavad omavahel positsioone ja teemasid ning rahvaga väga palju ei suhtle ja oma otsuseid ei selgita," rääkis Kogukonna Klubi eestvedaja, kommunikatsiooniekspert Ivo Rull.

Valimisliit uurib kohalikelt, millist bussitranspordikorraldust nad sooviks ja kogub allkirju vallavalitsuse plaani vastu kolida valla südamesse, kuhu valimisliidu arvates peaks kolima noorte kaunite kunstide kool.