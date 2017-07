Venemaa ülemkohus jättis jõusse otsuse Jehoova tunnistajate keelustamise kohta

Mõnikümmend Jehoova tunnistajat läksid esmaspäeval Venemaa ülemkohtusse lootuses, et kohtus mõistab, et Jehoova tunnistajad ja äärmuslus kokku ei käi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jehoova tunnistajad pole olnud kunagi äärmuslased. Nad ei võta kätte relva, isegi kui nende oma elu on ohus. Nad on valmis vanglasse minema, aga relva kätte ei võta, et kellegi verd valada. Sellepärast on süüdistus äärmuslusest mõttetu," rääkis Jehoova tunnistaja Anatoli.

Äärmuslusorganisatsiooniks kuulutamine tähendab, et Jehoova tunnistajate palvemaja ehk nn Kuningriikide Saal nagu paljud teisedki hooned ning organisatsiooni pangaarvetel olev raha konfiskeeritakse.

Jehoova tunnistajad seda eriti ei karda.

"Mitte keegi ei saa keelata uskumast. Kui Kuningriikide Saal võetakse ära, siis see ei muuda midagi. Palvetamine on Jumalaga isikliku suhte küsimus. Kui inimesel on Jumalaga isiklikud suhted, ei saa neid mitte keegi ära võtta," ütlesid Marina ja Anatoli.

Justiitsministeerium süüdistab Jehoova tunnistajaid karmis kontrollis organisatsiooni liikmete üle ja oma usu ainuõiguse propageerimises.

Jehoova tunnistajad ei kavatse oma ideedest loobuda. "Vene Föderatsiooni põhiseadus annab igaühele õiguse jagada oma seisukohti teistega. Sellepärast ei saa mitte keegi meile keelata rääkida kellegagi meie nägemusest Piiblist," ütles Anatoli.

Venemaal on üle 200 tuhande Jehoova tunnistaja ja 400 palvemaja.

"Natsi-Saksamaal olid Jehoova tunnistajate likvideerimise katsed. Siin, Venemaal, repressiivsete režiimide all oli sama, aga tunnistajad ei läinud kaduma, neid tuli hoopis rohkem!" tõdes Marina.

Nüüd kavatsevad Jehhova tunnistajad kaitsta oma õigusi Euroopa inimõiguste kohus.