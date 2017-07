EL piirab kummipaatide ja päramootorite eksporti Liibüasse

"Langetasime otsuse kehtestada alates tänasest piirangud täispuhutavate paatide ja päramootorite eksportimisele ja tarnimisele Liibüasse," ütles EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini Brüsselis.

See on suunatud otseselt inimsmugeldajate vastu, et teha nende äritegevus ja elu veelgi keerulisemaks, ütles Itaalia eksvälisminister EL-i välisministrite kohtumise järel ajakirjanikele.

EL-i avalduses teatati, et nüüdsest on olemas õiguslik alus kummipaatide ja päramootorite Liibüasse tarnimisest keeldumiseks, kui on olemas "põhjendatud alus" kahelda, et need leiaksid kasutust inimkaubitsejate poolt.

Piirang kehtestati ka läbi EL-i territooriumi Liibüasse veetavatele kummipaatidele ja päramootoritele. See võib teoreetiliselt puudutada Hiinat, kus neid kaupu toodetakse.

EL-i välisasjade nõukogu teatel jääb kaluritele ja teistele, kel on kummipaatide ja päramootorite kasutamiseks olemas õigustatud põhjused, õigus kummipaate ja päramootoreid ka edasi importida.

Välisministrid pikendasid ühtlasi 2018. aasta lõpuni Liibüa lõunaosas tegutseva EL-i missiooni mandaati. Missiooni ülesanne on aidata Põhja-Aafrika riigil taastada tõhusat piirikontrolli lõunapiiril, kust jõuavad riiki paljud Sahara-tagusest Aafrikast pärit migrandid.

Liibüal on raskusi piirikontrolli jõustamisega maismaapiiril Sudaani, Tšaadi ja Nigeriga.

Mogherini ütles ka, et EL on viimase paari kuuga koolitanud 113 Liibüa rannavalvurit ja plaanib alates septembrist välja õpetada veel 75 rannavalvetöötajat.

Itaalia, kuhu on alates aasta algusest mööda Vahemere keskosa rändemarsruuti saabunud üle 85 000 inimese, nõuab EL-ilt konkreetseid meetmeid rändevoo pidurdamiseks ning saabunud migrantide jaotamiseks liikmesmaade vahel.