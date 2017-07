Venezuela opositsioon korraldab neljapäeval 24-tunnise üldstreigi

Üldstreigi ja massimeeleavalduse plaanist teatas esmaspäeval opositsiooni üks juhte Freddy Guevara.

Paremtsentristlik opositsioon püüab jätkata sotsialistliku valitsuse survestamist pärast pühapäevast sümboolset referendumit, millel osalenud 7 186 170 inimest lükkas tagasi Maduro plaani valida assamblee, mis asuks poliitilist süsteemi ümber kujundama.

Venezuelat räsivad mitmendat aastat majanduskriis ja poliitiline vastasseis, mis on süvenenud alates aprillist, kui opositsioon hakkas korraldama igapäevaseid valitsusvastaseid meeleavaldusi.

Rohkem kui sada päeva kestnud opositsiooni protestidel on surma saanud vähemalt 93 ja kannatada 1500 inimest.

Maduro on suure siseriikliku ja rahvusvahelise surve all kuulutada välja ennetähtaegsed valimised. Opositsioon, kelle kontrolli all on alates 2016. aasta jaanuarist parlament, süüdistab Madurot võimu külge klammerdumises keset riiki laastavat majanduskriisi, mis on kaasa toonud toidu- ja raviminappuse.

Maduro on rahva hulgas äärmiselt ebapopulaarne, tema valitsemist kritiseerib küsitluste põhjal 80 protsenti elanikkonnast, kuid presidendi taga on osa vastest elanikest ja mis kõige tähtsam - sõjavägi.