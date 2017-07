Süüria režiimiväed võtsid Raqqast lõunast ISIS-elt alasid tagasi

Raqqast lõunas asuvad alad piirnevad läänes Aleppo, lõunas Homsi ja idas Deir Ezzori provintsiga. Viimasest on suur osa endiselt ISIS-e käes.

Riiklik uudisteagentuur SANA teatas, et valitsusmeelsed väed saavutasid piirkonnas ISIS-e vastu tähtsat sõjalist edu. "Sõjaväeüksused on Deir Ezzori provintsi lääneosas ning Raqqa lõunaosas viimase kahe päeva jooksul tagasi võtnud mitu küla ja naftavälja," edastas agentuur.

SANA teatel hävitati mitu tosinat ISIS-e sõidukit ja tapeti ka hulk mässulisi, kelle seas oli ka välismaalasi.

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et valitsusvägede pealetungi toetasid õhurünnakutega režiimi ja Vene sõjalennukid.

"Režiimiväed on vallutanud Raqqa provintsis viimase 48 tunniga 1500-1800 ruutkilomeerit territooriumi," ütles vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman.

Tema sõnul lähenevad valitsusväed strateegilisele Jabal al-Bishiri piirkonnale. Tegemist on Raqqa, Deir Ezzori ja Homsi provintsidesse ulatuva mäeahelikuga.

"Kui see peaks režiimi kätte langema, on ta võimeline kõik need alad enda kontrolli alla saama," ütles Rahman.

USA toetusega Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) võitlevad mässulistega Raqqa linnas, mis on tegutsenud alates 2014. aastast ISIS-e nn kalifaadi pealinnana. Raqqa provintsis on ISIS loovutanud alasid edasi tungivatele valitsusvägedele.

Juunis ründasid režiimiväed Raqqast läänes SDF-i ning USA relvajõud reageerisid sellele Süüria sõjalennuki allatulistamisega.