Kanada reitinguagentuur DBRS kinnitas Eesti reitingu tasemel AA (low)

AA (low) reitingut toetab Eesti stabiilne makromajanduslik poliitika, samuti Euroopa Liitu ning euroalasse kuulumine, teatas agentuur. Tugevustele mõjuvad vastukaaluks aga Eesti majanduse väiksus ning tundlikkus välismõjudele.

DBRS-i hinnangul sobituvad valitsuse uued eelarvemeetmed plaaniga muuta fiskaalpoliiitkat paindlikumaks ning toetada kasvu keskpikal perioodil samaaegselt säilitades ettevaatlikku eelarvepoliitikat.

DBRS andis Eestile krediidireitingu esmakordselt. Kõrgeim pikaajalisem reitingutase on AAA ning madalaim D, samuti lisatakse kategooriaid (high) ja (low). Lühiajalist reitingut antakse tasemel R-1, mis on kõrgeim, kuni R-5, mis on madalaim. Samuti lisatakse juurde kategooria (high), või (low); kui kategooriat ei ole lisatud, tähendab see keskmist taset.

DBRS on alates 1976. aastast tegutsev Kanada reitinguagentuur, mis on koos üks neljast Euroopa Keskpanga (ECB) poolt tunnustatud reitinguagentuurist. Teised tunnustatud agentuurid on Fitch, Standard & Poor's ja Moody's.