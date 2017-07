Simson tahab Venemaa vaguniärisse riigi kõrvale erainvestorit

"EVR Cargo plaani on kinnitanud nõukogu eelmine koosseis. Juba tookord sõnasin juhatusele ja nõukogule, et minu hinnangul vajab plaan riskide hajutamiseks erainvestori kaasamist," ütles Simson Postimehele ja lisas, et tema teada ettevõte tegeleb sellega.

Simsoni sõnul ei ole EVR Cargo vaguniäri plaani puhul tegemist uue ärisuunaga.

"On oluline märkida, et vagunirendi vastu on huvi tundnud peamiselt Aasia-Euroopa kaubamahu teenindajad," märkis ta.

Simson kinnitas, et tema teada pole tegemist plaaniga, mis oleks vastuolus Euroopa sanktsioonidega.

EVR Cargol on plaanis osta kahelt Lääne-Venemaa tehaselt 600 konteinerplatvormi ja 400 poolvagunit ning Venemaal loodaks EVR Cargo tütarfirma, mis hakkab vaguneid välja rentima.