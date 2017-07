Fotod: Ratas kohtus Briti peaministriga

Tegemist on tavapärase Eesti eesistumisplaane tutvustava visiidiga ning praeguseks on Ratas kohtunud juba peaaegu kõikide liikmesriikide valitsusjuhtidega.

Ratas rääkis ERR-i raadiouudistele, et kohtumine Mayga oli väga sisuline. Ta selgitas, et ühelt poolt on Eestil Suurbritanniaga väga tähtis kaitsealane koostöö.

"Ma muidugi tänasin peaministrit ja Suurbritanniat selle koostöö eest, mis täna on Tapal, kus on Suurbritannia võitlejad või sõdurid, et koos Eesti ja Prantsusmaa sõdurite, võitlejatega tagada rahu," lisas Ratas.

Samuti rääkisid peaministrid Eesti eesistumise prioriteetidest - digitaalsest valdkonnast, majandusest ja sotsiaalvaldkonnast.

"Mul oli väga hea meel ka paluda Theresa Mayd septembri lõpus Tallinnasse, kui toimub digitaalne tippkohtumine Euroopa juhtide ja liidrite vahel. Ta ütles, et võtab seda kutset väga tõsiselt ja loodab tulla Tallinnasse," rääkis Ratas.

Peaministri sõnul rääkis ta oma Briti kolleegiga ka Brexitist ja sellest, mis saab pärast 2019. aasta märtsi.

"Eks me saame kõik aru, et kui Brexit on läbi, siis Euroopas on nii Suurbritannia kui ka teised 27 liikmesriiki. Ja tegelikult see koostöö, et tagada oma inimeste õigused, majanduse ja kaubanduse koostöö, loomulikult kaitsealane koostöö NATO dimensioonis - ka need teemad olid täna laual sellel kahepoolsel kohtumisel," selgitas Ratas.

Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus algas 1. juulil ning kestab kuni aasta lõpuni.