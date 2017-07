"Mai lõpuks esitasid kõik riigiametid ja -asutused oma ettekujutuse sellest, kuidas on võimalik töökohti Tallinnast välja viia. Küsisin just hiljuti üle, 70-80 töökoha puhul on üsna konkreetselt teada, et nad liiguvad. Üldisem eesmärk on 150 ja juba järgmise aasta jooksul," rääkis Aab usutluses Põhjarannikule.

Ministri sõnul ei saa ta sellest väga detailselt rääkida, kuna praegu täpsustatakse seda küsimust ministeeriumides.

"Ma ei taha infot enne levitada, kui pole täielikke konkreetseid andmeid, milline asutus või töökoht välja liigub. Umbes pool sellest on teada," märkis Aab.

Aabi sõnul peab riik ääremaastumise vältimiseks hakkaba rohkem raha kulutama.

"Riik ei saa midagi muud teha kui kulutada rohkem raha selle protsessi pidurdamiseks. Ma olen ikka toonud näiteks, et Soomes teenib Lapimaa arst 150 protsenti Helsingi arsti palgast. Nii lihtne see ongi!" rõhutas Aab.

"Inimese elu suurest keskusest kaugemal tuleb kinni maksta, sest tema elu on kallim. Tal on kallim transport, ta peab tegema lisakulusid näiteks kultuuriüritustele pääsemiseks. Meil on ühistransport ka nii kehvas seisus, et ega ilma autota maal hakkama ei saa," lisas Aab.