Jaak Aab: Ida-Virumaa investeeringute programm peaks valmima suve lõpuks

Ida-Virumaa investeeringute programm on Aabi sõnul esialgsel kujul ette valmistatud ja valitsuskabinetis arutatakse nüüd läbi erinevad ettepanekud, mis Ida-Virumaalt on programmi jaoks tulnud. Jaak Aab käis möödunud reedel ka ise Ida-Virumaal ja rääkis investeeringutest ettevõtjatega.

"Kui me oleme saanud need ettepanekud läbi sõeluda, siis tuleb need rahanumbritega vastavusse panna ja siis on kava olemas," ütles Aab ERR-ile.

Eelmise riigihalduse ministri Mihhail Korbi moodustatud ekspertide töörühma kuulunud endine riigikogu liige Lembit Kaljuvee ütles 10 päeva tagasi Põhjarannikule, et töörühm pole juba rohkem kui kuu aega koos käinud ja talle on mõistetamatu, miks valitsus tehtud ettepanekuid ei aruta.

“Olen siit-sealt kuulnud, et oodatakse uue riigihalduse ministri Jaak Aabi ametisse asumist. Aga see ei ole tõsiselt võetav jutt. Ministrid on ikka vahetunud, ega riigivanker sellepärast seisma tohi jääda. Kui me tahame, et Ida-Viru programm järgmisest aastast käima läheks, siis tuleks põhimõttelised otsused kindlasti enne jaanipäeva ära teha, sest see puudutab ka eelarvet. Praegu pole aga mingit märkigi, et asi edasi liigub,” kinnitas Kaljuvee.

Aab ütles selle kohta, et alles asus ministriametisse ja et ta tahtis enne end selle teemaga kurssi viia.

Aab rääkis, et teadaolevalt on Ida-Virumaale perioodiks 2017-2021 erinevate ministeeriumite alt planeeritud 160 miljonit eurot. "Kindlasti see summa saab olema suurem, sest kui me räägime mingitest projektidest ja Euroopa Liidu rahadest, siis taotlusvoorud veel käivad," lausus Aab.

Ida-Virumaa on ka perioodil 2017-2021 prioriteetse suunaga. "Kõik ministeeriumid oma valdkondlikes kavades ja investeeringutes on sellega arvestanud. Ja kui me räägime piirkondlikest meetmetest, siis piirkondliku konkurentsivõime programmis on Ida-Virumaa summa ka näiteks suurem kui ta oleks lihtsalt proportsionaalselt jagades," lausus Aab.