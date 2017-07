Isehakanud Donetski "rahvavabariik" kuulutas välja Väike-Vene riigi

"Arvame, et Ukraina riiki selle endisel kujul ei taastata. Meie, endise Ukraina piirkondade esindajad, Krimm maha arvatud, teatame uue riigi asutamisest, mis on Ukraina järglaseks. Oleme ühel meelel selles, et uue riigi nimeks saab Väike-Vene, sest juba Ukraina nimigi on häbistatud," ütles Zahhartšenko ajakirjanikele. Tema sõnutsi saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk, Kiievist saab aga pealinna seisuseta kultuuriajalooline keskus.

"Väike-Vene lipuks tunnistatakse Bogdan Hmelnõtski lipp. Lähtume sellest, et Donetski rahvavabariik koos Luganski rahvavabariigiga on ainuke Ukraina ala, Krimm maha arvata, kus on säilinud seaduslik võim," ütles Zahhartšenko, lisades, et riigis tuleb kehtestada kolmeks aastaks eriolukord.

"Vältimaks kaost, teeme ettepanku kehtestada kolmeks aastaks eriolukord, mille jooksul on keelatud kõikide erakondade tegevus, sama aja jooksul alustatakse rahvusvahelist üldsust kaasates Odessa, Maidani ja Donbassi kuritegude uurimist. See otsus on juba ammu küpsenud, kuid kõigel on oma aeg, ja just täna pakume sellist võimalust, et peatada sõda," ütles Zahhartšenko.

"Me pakume uue plaani riigi taaslõimimiseks. Hiljuti käivitasime riikliku kava Donbassi rahvaste ühendamiseks, teeme kõikidele Ukraina elanikele ettepaneku väljuda sõjast riigi taasloomise läbi, see on rahumeelne tee. Kuid siin on mitu tingimust: Ukraina elanikud peavad seda ise toetama. Oleme pidanud juba nõu piirkonnavõimude ja ärimeeste esindajatega. See on meie esimene ja viimane pakkumine," ütles Zahhartšenko.

Zahhartšenko märkis, et Donbassi olukorra lahendamine on jõudnud umbteele, "seotud on sõlm, mida katki ei raiu".

Donetski rahvavabariigi peaminister Aleksandr Trofimov teatas ajakirjanikele omalt poolt: "Donetski rahvavabariik kutsub piirkonnaeliitide esindajaid peatama riigis saabuvat kaost ja kodusõda, kus kõik sõdivad kõigiga. Donetski rahvavabariik on valmis võtma enda peale koordineeriva osa, seepärast pakume valida kõikides piirkondades esindajad maakogu põhimõttel kokku tulevasse põhiseaduskokku, mis tuleb kokku looma uut riiki - Väike-Venet ja võtma vastu uut põhiseadust."

Ta märkis, et Donetskis peetakse põhiseaduse loomisel vajalikuks tugineda sellistele põhimõtetele nagu riigi sõltumatus, iseseisvus ja terviklikkus, tunnistades samas Krimmi rahvaste rahvahääletusel langetatud otsust, samuti riigi erapooletus ja blokivälisus, majanduse mitmevektorilisus ning nõukogude pärandi rehabiliteerimine. Euroopa Liidu nõusolekul säilitatakse Brüsseliga viisavabadus.

"Väike-Vene põhiseadus koostatakse ja võetakse vastu algkujul põhiseaduskogus ja pannakse siis rahvahääletusele. Sellele eelneb laialdane avalik arutelu nii piirkondlikul kui föderaaltasemel," ütles Zahhartšenko.