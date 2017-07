Läti võimuparteist Ühtsus lahkub viis seimiliiget

Ühtsusest, mis valitseb Lätit koos Roheliste ja Talurahva Liidu (ZZS) ja Rahvuslaste Ühendusega, lahkuvad Ints Dālderis, Ilze Viņķele, Lolita Čigāne, Andrejs Judins ja Aleksejs Loskutovs.

Viņķele ütles BNS-ile, et viisik jätkab lahkumisest hoolimata seimis tööd Ühtsuse fraktsiooni koosseisus.

Judins sõnas BNS-ile, et viis saadikut jätkavad konstruktiivset tööd ja valitsuse toetamist. Tema sõnul käib töö uue partei asutamiseks.

Čigāne ütles, et Lätis poliitspektris on nõudlus selge Euroopa-meelse programmiga tsentristliku partei järele, ja lisas, et uus erakond on plaanis luua suve lõpuks.

Läti koalitsioon: viie Ühtsuse saadiku lahkumine ei kõiguta valitsust

Viie seimisaadiku lahkumine erakonnast Ühtsus ei mõjuta Läti valitsuse stabiilsust, rõhutasid koalitsioonipartnerid teisipäeval.

Roheliste ja Talurahva Liidu seimifraktsiooni juht Augusts Brigmanis ütles BNS-ile, et kavatseb koos peaminister Maris Kučinskisega viie lahkunud saadikuga kohtuda.

Brigmanis oli huvitatud sellest, et need saadikud jääks koalitsiooni toetama. "Neilt tulevate märkide alusel näib, et nad on valmis konstruktiivseks tööks," sõnas ta.

Brigmanis arvas, et kujunenud olukord valitsuse stabiilsust ei mõjuta, sest kõik erakonnast lahkunud on kutselised ja vastutustundlikud poliitikud.

Läti Rahvuslaste Ühenduse kaasesimehe Raivis Dzintars arvas, et Ühtsuse viisiku lahkumine ei mõjuta valitsuse tööd ning kui Ühtsuse fraktsioon jääb ühtseks, ei ole vahetut ohtu karta.