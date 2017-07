EVR Cargo nõukogu uus juht laidab plaani Venemaaga vaguniäri ajada

Riigifirma EVR Cargo uus nõukogu esimees Neeme Jõgi laitis maha ettevõtte eelmise nõukogu tehtud plaani laenu abil Venemaalt 35 miljoni euro eest vaguneid tellida ja neid seal suurfirmadele välja rentida. Samas leiab nõukogu liige, majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas, et tegelikult on riske maandatud ning plaanid vajavad lihtsalt rohkem selgitamist.

EVR Cargo plaane on riskantseks nimetanud mitmed poliitikud ja raudtee-asjatundjad ning ka ettevõtte nõukogu uus esimees Neeme Jõgi peab plaani vastuoluliseks.

"Eelmisel nädalal otsustas nõukogu peatada osaliselt ja ajutiselt vagunite ostmise ja rendi äriplaani elluviimine," ütles Jõgi BNS-ile.

EVR Cargo täidab ettevõtte juba võetud lepingulisi kohustusi, kuid uusi kohustusi seni ei võta, kuni äriplaan on nõukogu praeguse koosseisu poolt piisava detailsusega läbi arutatud ja ka heakskiidu saanud. Kas nõukogu neljapäeval toimuval koosolekul otsusteni jõuab Jõgi öelda ei osanud.

"Kui me saame piisava informatsiooni, et me saame piisava detailsusega arutada, siis on võimalik otsust langetada. Kui see informatsioon peaks kuidagi puudulik olema või on mingeid detaile veel vaja analüüsida, siis mingit otsust sel neljapäeval ei tule," sõnas ta.

Jõgi sõnul võib nõukogu EVR Cargo plaani vaguneid rentimiseks juurde osta toetada vaid juhul, kui informatsioon on piisavalt detailne, asi teenib piisavalt ärilisi eesmärke ning riskid on heade äritavade kohaselt sisse arvestatud.

"Senini ei ole informatsioon [äriplaani kohta] olnud piisav ja see informatsioon, mis on laekunud, on pigem tõstatanud rohkem küsimusi, kui on andnud vastuseid," rääkis Jõgi ja lisas, et küsimused on tõstatunud peamiselt tasuvusanalüüsis ja riskide haldamises.

"Meie lähtume asjale ainult ärilisest vaatevinklist: kas äriplaan on piisava ärilise eesmärgiga, kas see allub headele äritavadele, kas riskid on konteeritud äriplaani piisava konservatiivsusega ja kõik sellised küsimused," rääkis Jõgi. "Loomulikult eksisteerib sellises äris ka poliitiline risk, mida on väga keeruline defineerida ja rahasse arvutada, me anname endale sellest aru, aga nõukogu ülesanne on hinnata äriplaani ärilist sisu."

Kuningas: väljastpoolt sektorit tulijaile tuleb vaguniäri loogikat selgitada

Ahti Kuningas rääkis Vikerraadio saates "Uudis +", et eelmine nõukogu kiitis selle äriplaani heaks ja uus nõukogu on vaid kaks korda koos käinud.

"Eelmisel nõupidamisel eelmisel nädalal arutati ka vaguniäri ja otsustati seda sel neljapäeval edasi arutada. Eks uued liikmed peavad ka piisavalt infot saama," tõdes ta ja märkis, et juhatus peab nõukogu selle ärisuuna headuses veenma.

Küsimusele, mis selles äriplaanis nõukogu liikmed ettevaatlikuks muutis, vastas Kuningas, et Venemaale investeerimine kätkeb endas alati teatud riske ja uued nõukogu liikmed tahavad näha, kuidas need kõik maandatud on. Äriplaan on tema sõnul mahukas ja vajab läbitöötamist.

"Praegune äriplaan on kokku pandud nii, et seal on korralikud kasumimarginaalid sees," kinnitas asekantsler. "Inimesed tulevad väljastpoolt raudteesektorit, siis on vaja raudteeinimestel rääkida, kuidas toimib vaguniäri loogika, miks seal on turg viimastel aastatel muutunud".

Tema sõnul on Venemaal muutunud ka regulatsioonid, mistõttu on vanade vagunite asemel vaja ohtralt uuemaid. Esialgne plaan oli tellida 2000 vagunit, kuid seda koos erainvestori kaasamisega, märkis Kuningas.

"Esimene plokk, mis telliti, on 500 vagunit. Siia taustaks, et Cargol üleüldse on 2000 vagunit, millest tuhat on juba aastaid renditud Venemaale, Kasahstani, Ukrainasse - see ei ole uus äri, Cargo juhtkond kindlasti tunneb seda keskkonda," sõnas ta.

Suur osa 2000 olemasolevast vagunist on Kuninga sõnul üsna vanad ja viie aasta jooksul langeb 700 neist kasutusest välja. "Nii et need 500, mis me täna ostame, leiavad nii või naa kasutust meil endal ka," lisas ta.

Kuningas lisas, et poliitiline risk on alati olemas, kuid päris kinni Venemaaga äri panna ei saa.

"Aga loomulikult neid riske on maandatud, kas või vagunite ostust alates - pangagarantii Euroopa pangalt, et juhul kui tarnet ei toimi, see kompenseeritakse. Teiseks, partner peab olema Euroopa Liidus, kellele me neid vaguneid rendime, kes ise neid kasutab omakorda Venemaal või näiteks Ukrainas. Mis tähendab, et kehtib ka ELi õigus nendega vaidlemisel, kui mingi risk realiseerub," selgitas ta.