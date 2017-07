EL-i ministrid leppisid Tallinnas kokku 5G võrkude arendamises

"5G võrke kasutatavad tulevikus suhtlemiseks kõik ja kõikjal. Mul on väga hea meel, et meil õnnestus deklaratsioon allkirjastada," sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. 5G võimaldab kiiremaid mobiilse interneti ühendusi kogu Euroopas ja aitab kaasa näiteks selliste uute tehnoloogiate väljaarendamisele nagu ühendatud autod, uuenduslikud tööstuslikud seadmed ja e-tervise algatused. Uue tehnoloogiaga võtab ka näiteks kolmetunnise HD-filmi allalaadimine vaid sekundi.

Deklaratsiooni abil kinnitasid liikmesriigid valmisolekut edendada Euroopat kui juhtivat 5G turgu ja leppida edaspidi kokku tulevases 5G standardis. Samuti rõhutati vajadust luua õiged eeltingimused 5G potentsiaali kasutamiseks, näiteks võrkude jaoks vajalike raadiosageduste kättesaadavus ning sageduste piiriülene koordineerimine.

Prognoosi järgi on 2020. aastaks maailmas hinnanguliselt 26 miljardit ühendatud seadet ning 70% inimestest omab nutitelefoni. 5G nähakse seetõttu EL-i digitaalse ühtse turu, tuleviku tööstusharude, kaasaegsete avalike teenuste ja uuenduslike rakenduste ühe peamise tugisambana. See võimaldab soodustada ühenduvust ja tagada, et tarbijad ja ettevõtted saaksid kasu kõigist Euroopa tööstussektoritest. "5G tagab sujuva ja asukohast peaaegu sõltumatu ühenduvuse mitte ainult üksikutele kasutajatele, vaid ka erinevatele seadmetele eri majandussektorites," selgitas Palo.

Viienda põlvkonna võrgutaristu ehk 5G on tehnoloogia, mis on mõeldud asendama praegust 4G mobiilistandardit, kuna on paindlikum ja sujuvam ehk suudab kasutajatele pakkuda kordades suuremaid andmemahte ja garanteeritud kvaliteediga ühendust. 5G standard peaks plaanide kohaselt valmima aastaks 2020.

Deklaratsiooni allkirjastas 28 EL-i liikmesriigi telekommunikatsiooni ministrit ja kõrgetasemelist esindajat, lisaks Norra.